Delegashon a bai Miami pa papia di Boneiru komo destinashon krusero Delegatie naar Miami om te praten over Bonaire als cruisebestemming

Delegashon a bai Miami pa papia di Boneiru komo destinashon krusero

Kralendijk – E ròl di Boneiru i e deseonan ku tin komo destinashon krusero ta bini dilanti e siman aki durante un konferensia na Miami. Pa esaki un delegashon di Boneiru ku ta konsistí di diputado di desaroyo ekonómiko Hennyson Thielman, kapitan di haf Gunther Flanegin i Tourism Corporation Bonaire (TCB) a biaha pa Miami, Florida.

Durante e kumbre “Return to Sail” di e organisashon Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) diferente kompanianan krusero i destinashon den e sektor krusero ta bini huntu. Nan ta papia tokante desaroyo di e industria i reanudashon di biahenan krusero.

Boneiru ta partisipá na e konferensia akí ku e intenshon pa komuniká e vishon ku nos isla tin pa futuro bishita di barkunan krusero. Awor ku nos ta para na un punto pa kuminsá di nobo, ta un bon oportunidat pa introdusí kambionan. E posibilidatnan ta amplio pa por restrukturá i implementá un maneho mihó balansá. Ku e plan di rekuperashon di turismo, Entidat Públiko Boneiru ya kaba a komuniká e desishon pa aseptá no mas ku un barku krusero pa dia na nos isla i enfoká riba turismo di mas kalidat. Ku un límite di maksimal 1 barku pa dia, e meta ta pa redusí kongestion den sentro di siudat i brinda espasio pa nos atraé turista ku un budget mas grandi ku ta gasta mas na nos isla.

Un otro kambio ku e delegashon kièr kòmbersá di dje ta subida di impuesto di bishitante, ku lo konta tambe pa turistanan krusero yegando Boneiru (remplasando e asina yamá “head tax”). E subida den e impuesto aki lo sòru pa mas sèn den kaha di gobièrnu pa por invertí bèk den fasilidat i infrastruktura pa komunidat i e sektor di turismo.

E delegashon di Boneiru ta bai kòmbersá tokante rekisitonan ku nos komo isla lo rekerí den e añanan benidero di e barku kruseronan. Konsiderando e direkshon ku nos a tuma pa ta un isla “Blue Destination” i e maneho di nos plan di rekuperashon di turismo, lo bai rekerí barkunan pa kumpli ku eksigensianan sostenibel ku ta kuadra den e vishon pa kuida nos medio ambiente.

Un otro tema interesante ta e posibilidat pa liñanan di barku krusero invertí den atrakshon i naturalesa na nos isla. Fasilidatnan ku keda kreá òf mehorá ku e invershonnan akí no ta solamente pa turista pero tambe pa nos hendenan lokal disfrutá di dje. Esaki ta un strategia pa nos kapitalisá i saka mas benefisio for di e barkunan krusero. “E industria krusero ta generá divisa, hopi hende ta dependiente di e industria i e sektor aki ta krea alrededor di 200 kupo di trabou direkto i 600 indirekto. Na mes momentu nos ta kere ku e mester ta mas riba mesun liña ku nos metanan pa ku medio ambiente, mas mihó organisá, mester tin mihó “crowd management” i mihó utilisashon di e merkado pa krusero (“cruise market”). Ku koperashon di TCB nos kièr kordiná e aspektonan aki i hasi algu diferente”, segun Hennyson Thielman, diputado di desaroyo ekonómiko.

E biahe pa topa ku e diferente kompanianan di krusero ta parti di e preparashon pa por risibí barku krusero bèk na nos isla posiblemente den luna di sèptèmber. Lo komuniká klaramente ku e fecha aki ta tentativo i ta dependé di desishonnan den kuadro di maneho di Covid, entre otro kondishonnan pa loke ta trata tèstmentu.

Delegatie naar Miami om te praten over Bonaire als cruisebestemming

Kralendijk – De rol van Bonaire en de wensen van ons eiland als cruisebestemming worden deze week besproken tijdens een conferentie in Miami. Hiervoor is een Bonairiaanse delegatie bestaande uit de gedeputeerde van economische ontwikkeling Hennyson Thielman, havenmeester Gunther Flanegin en de Tourism Corporation Bonaire (TCB) naar Miami Florida afgereisd.

Tijdens de topconferentie ‘Return to Sail’ van de Florida-Caribbean Cruise Association – FCCA komen cruisemaatschappijen en bestemmingen in de cruisesector bij elkaar. Daar wordt gepraat over de ontwikkelingen in de cruise-industrie en het hervatten van de cruisereizen.

Bonaire neemt deel aan deze conferentie met de intentie om te vertellen over de visie die ons eiland heeft met betrekking tot toekomstige bezoeken van cruiseschepen. Nu wij op een punt staan om opnieuw te beginnen, is dit een goede gelegenheid om wijzigingen aan te brengen. Er zijn meerdere mogelijkheden om te herstructureren en een beter uitgebalanceerd beleid in te voeren. Met het herstelplan voor het toerisme heeft het Openbaar Lichaam Bonaire reeds het besluit genomen om niet meer dan één cruiseschip per dag ons eiland te laten aandoen en te focussen op meer kwaliteitstoerisme. Met een limiet van maximaal 1 cruiseschip per dag is het de bedoeling om opstoppingen in de binnenstad te beperken en ruimte te bieden om toeristen aan te trekken die een ruimere budget hebben en meer op ons eiland uitgeven.

Een andere verandering die de delegatie ter sprake wil brengen is de stijging van de toeristenbelasting die ook voor cruisetoeristen die op Bonaire aankomen gaat gelden, om de zgn. ‘head tax’ te vervangen. De stijging van deze belasting zal voor meer geld zorgen in de overheidskas om terug te investeren in voorzieningen en infrastructuur voor de samenleving en de toerismesector.

De Bonairiaanse delegatie gaat ook praten over allerlei vereisten die wij als eiland in de komende jaren gaan vragen van cruiseschepen. Gezien de richting die wij inslaan om een Blue Destination-eiland te zijn en het beleid met betrekking tot het herstelplan voor toerisme, gaan wij van cruiseschepen vragen om te voldoen aan duurzaamheidsvereisten die overeenkomen met de visie van bescherming van ons milieu.

Een ander interessant thema is de mogelijkheid voor cruisemaatschappijen om te investeren in toeristische attracties en de natuur op ons eiland. Voorzieningen die met deze investeringen gecreëerd of verbeterd worden zijn niet alleen voor toeristen bestemd, maar ook voor onze lokale mensen om van te genieten. Dit is een strategie om te kapitaliseren en meer voordeel te halen uit de cruiseschepen. ‘De cruise-industrie genereert valuta. Veel mensen zijn afhankelijk van deze industrie en de sector zorgt voor omstreeks 200 directe en 600 indirecte arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd geloven wij dat de industrie meer in lijn moet zijn met onze milieudoelstellingen, zij moet beter georganiseerd zijn, betere ‘crowd management’ toepassen en beter gebruik maken van de ‘cruise market’. In samenwerking met de TCB willen wij deze aspecten coördineren en iets doen dat anders is’, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van economische ontwikkeling.

De reis om meerdere cruisemaatschappijen te ontmoeten is onderdeel van de voorbereidingen om weer cruiseschepen op ons eiland te ontvangen, mogelijkerwijs in september a.s. Er zal duidelijk meegedeeld worden dat dit een voorlopige datum is en afhankelijk van besluitname in het kader van het Covid-beleid, onder andere voorwaarden voor wat betreft het testen.

