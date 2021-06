Notisia di polis di djárason 23 di yüni te ku djabièrnè 25 di yüni 2021/Politieberichten van woensdag 23 juni tot en met vrijdag 25 juni 2020

Notisia di polis di djárason 23 di yüni te ku djabièrnè 25 di yüni 2021

Shofùr involukrá den aksidente ta haña but

Riba djárason 24 di yüni, alrededor di 12.15 or di mèrdia un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba krusada di Kaya Kanari i Kaya Pos di Amor. Personal di ambulans a atendé ku shofùr di un di e outonan na e sitio mes. Shofùr di e otro outo a haña prosèsferbal komo ku e no por a mustra un reibeweis bálido ni tampoko e tabatin dokumentunan di seguro bálido.

Prohibishon pa manehá despues di bringamentu

Alrededor di 3.45 or di mardugá riba djaweps 24 di yüni, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na un kas situá na Kaminda Nieuw Amsterdam. Na yegada di patruya e okashonado di e problema a bai kaba. Algu despues a topa kuné den su outo riba Kaya Mewchi. E tabata probablemente bou di influensia di alkohòl i a hasi un ‘blaastest’ kuné. Despues di e resultado haltu di e ‘blaastest’, a bai kuné warda pa hasi un análisis di rosea. El a haña un prohibishon pa manehá te e siguiente dia.

Kònteiner ku bòter di gas ta kèntel

Riba djárason 23 di yüni, alrededor di 8.45 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon ku un kònteiner ku bòter di gas, ku gas propano komo kontenido, a kèntel riba pir di sùit. Durante esaki un nubia di e gas propano a bini liber. Brantwer a sera tur restorant situá riba Kaya C.E.B. Hellmund den besindario di e pir di sùit. KMar i KPCN a sera e kaya entre C.E.B. Hellmund i J.A. Abraham i esun entre C.E.B. Hellmund i Plaza Wilhelmina. Representantenan di inspekshon di labor, ofisina di haf,Don Andres i Curoil tambe tabata presente. Curoil a rekurí na su tim di kalamidat pa sigui atendé e kaso.

Kiebro den negoshi

Entre 6.30 or di mainta i 12 or di mèrdia riba djárason 23 di yüni, deskonosínan a bai ku entre otro un generator oraño, un motor di boto di marka Yamaha i tres baiskel di marka Gazelle (un pretu, un bèrdè i un shinishi) for di un sitio di traha situá na Hanchi Amboina. E artíkulonan tabata den un karavana di kua a forsa e porta pa por a drenta. Ta investigando e kaso.

Kashi di koriente na kandela

Den oranan di mainta, alrededor di 8.15 or riba djárason 23 di yüni, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kashi di kandela situá na Kaya Diamanta ku tabata na kandela. Brantwer a paga e kandela. Representantenan di WEB tambe a akudí na e sitio pa chek un ke otro. No tabatin herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 23 juni tot en met vrijdag 25 juni 2020

Bestuurder betrokken bij aanrijding bekeurd

Op donderdag 24 juni, omstreeks 12.15 uur, vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de kruising van de Kaya Kanari en de Kaya Pos di Amor. De bestuurder van de ene auto werd ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld. De bestuurder van de andere auto kreeg een proces-verbaal voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs en voor het niet hebben van geldige verzekeringsdocumenten.

Rijverbod na vechtpartij

Omstreeks 03.45 uur op donderdag 24 juni, kreeg de politiecentrale melding over een vechtpartij bij een woning aan de Kaminda Nieuw Amsterdam. Bij aankomst van de patrouille was de veroorzaker van het probleem al weg. Iets later trof de patrouille hem aan in zijn auto op de Kaya Mewchi. Hij had bloeddoorlopen ogen en sprak met dubbele tong. Na een hoge uitslag van de blaastest, werd hij naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Hij kreeg een rijverbod die geldig was tot de volgende dag.

Container met gasflessen valt om

Op woensdag 23 juni kreeg de politiecentrale omstreeks 20.45 uur melding dat er een container met gasflessen, met propaangas als inhoud, op de zuidpier was omgevallen. Hierbij was er een propaanwolk vrijgekomen. De brandweer ontruimde alle restaurants aan de Kaya C.E.B. Hellmund in de omgeving van de zuidpier. De straat werd door de KMar en KPCN afgezet tussen de Kaya C.E.B. Hellmund en de J.A. Abraham Bulevar en ook tussen De Kaya C.E.B Hellmund en Plaza Wilhelmina. Vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie, het havenbureau, de Don Andres en Curoil waren ook ter plaatse. Curoil had zijn calamiteitenteam ingeschakeld om het verder af te handelen.

Inbraak in bedrijf

Tussen 06.30 uur en 12.00 uur op woensdag 23 juni, hebben onbekenden onder andere een oranje generator, een buitenboordmotor van het merk Yamaha en drie fietsen (een zwarte, een groene en een grijze) van het merk Gazelle meegenomen vanaf de werkplaats van een bedrijf aan de Hanchi Amboina. De spullen zaten in een caravan waarvan de deur werd geforceerd. De zaak wordt onderzocht.

Meterkast in brand

In de ochtenduren omstreeks 08.15 uur op woensdag 23 juni, kreeg de politiecentrale melding over een meterkast die in brand stond aan de Kaya Diamanta. De brand werd door de brandweer geblust. Vertegenwoordigers van WEB kwamen ook ter plaatse om het een en ander te verkennen. Er raakte niemand gewond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

