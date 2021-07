TRANSAKSHON ENTRE OM I FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK

E Fiskal di Parkèt di Prokurador General di Kòrsou, Sint Maarten i Boneiru, Sint Eustatius i Saba (OM), ku ta traha den e Tim di Antikorupshon (TBO), a ofresé FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. un transakshon pa asina evitá un proseso penal. FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. (en adelante: FirstCaribbean Curaçao) a aseptá esaki.

Investigashon “Pyriet”

Na 2015, ku motibu di un solisitut di asistensha hurídiko mutuo, OM a embargá un kuenta bankario na FirstCaribbean Curaçao. E titular di e kuenta bankario bou di embargo ta suheto di un investigashon penal den eksterior, e saldo di e kuenta embargá aki ta aproksimadamente Nafl. 1.000.000,- (un mion). Na 2020, un investigashon di OM a revelá ku FirstCaribbean Curaçao a paga e saldo na e titular di e kuenta sin ku OM a lanta e embargo for di esaki. Mirando ku retiro di aktivonan embargá ta un delito penal, OM a inisiá un investigashon penal kontra di FirstCaribbean Curaçao bou di e nòmber “Pyriet.”

Ademas di esaki, e investigashon penal “Pyriet” a revelá ku FirstCaribbean Curaçao no a notifiká FIU Kòrsou na tempu. FirstCaribbean Curaçao ta obligá, según e Ordenansa Nashonal tokante di Notifikashon di Transakshonnan Inusual, pa notifiká e transakshonnan finansiero ora ku tin motibu pa suponé ku nan por ta relashoná ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo. Inkumplimentu di e obligashon aki ta un echo kastigabel.

Den kolaborashon estrecho ku e país petishonario, a logra di embargá e montante di nobo, e biaha aki den eksterior. Entretantu, e titular di e kuenta a ser kondená (den eksterior) den promé instansha pa labamentu di plaka.

Motibu pa e akuerdo

Despues ku tantu OM komo FirstCaribbean Curaçao tabata na altura di e echo deliktivo di retirada for di bou di e embargo, FirstCaribbean Curaçao a solisitá na un partido eksterno pa hasi un investigashon interno. E investigashon interno a ser deskribí den un rapòrt, ku a ser kompartí ku OM. E rapòrt aki a revelá un investigashon riguroso i e ta deskribí, ademas, e medidanan ku FirstCaribbean Curaçao a tuma kaba i esnan ku nan lo tuma pa evitá e abusunan deskribí. Ademas, e rapòrt ta deskribí e falta di notifikashon di transakshonnan inusual na FIU na tempu. E rigurosidat di e investigashon, su rapides i e medidanan interno tabata motibu pa OM ofresé un transakshon.

Kontenido di e akuerdo

E akuerdo ta impliká ku FirstCaribbean Curaçao lo paga un but di NAF 200.000. Aparte di esei, e publikashon di e komunikado di prensa aki tambe ta forma parti di e transakshon. Un efekto sekundario di e transakshon aki ta ku e medidanan adoptá dor di FirstCaribbean Curaçao lo soru ku den futuro lo komuniká ku FIU tokante di transakshonnan inusual (suphetivo) i ku FirstCaribbean Curaçao di e manera aki lo ta mas resistente pa praktikanan di labamentu di plaka.

Settlement between OM and FirstCaribbean International Bank

The Public Prosecutor of the Attorney General’s Office of Curaçao, Sint Maarten and Bonaire, Sint Eustatius and Saba (OM) working in the Anti-Corruption taskforce (TBO) has offered FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. a settlement to avoid criminal prosecution. FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. (hereinafter FirstCaribbean Curaçao) has accepted the settlement.

Pyriet Investigation

Following a request for mutual legal assistance, a bank account at FirstCaribbean Curaçao was seized by the Public Prosecutor’s Office in 2015. The account holder of the seized bank account is the subject of a criminal investigation abroad, the balance on this seized account was approximately Nafl. 1.000.000,- (one million). In 2020, an investigation by the OM revealed that FirstCaribbean Curaçao had paid out the balance to the account holder without the seizure being lifted by the OM. Because the withdrawal of assets from a seizure is a criminal offense, the Public Prosecutor launched a criminal investigation against FirstCaribbean Curaçao under the name “Pyriet.”

The criminal investigation “Pyriet” also revealed that FirstCaribbean Curaçao did not notify the FIU Curaçao in a timely manner. FirstCaribbean Curaçao is obliged under the National Ordinance on the Reporting of Unusual Transactions to report financial transactions where there is reason to assume that they may be connected with money laundering or the financing of terrorism. Failure to comply with this obligation is a criminal offense. In close cooperation with the requesting country, it was possible to seize the amount again, this time abroad. The account holder has since been convicted for money laundering by a foreign court of first instance.

Grounds for Settlement

After both the OM and FirstCaribbean Curaçao became aware of the criminally culpable act of withdrawal from seizure, FirstCaribbean Curaçao requested an external party to conduct an internal investigation. The internal investigation was described in a report, which was shared with the OM. The report reveals a thorough investigation and also describes the measures already taken and those to be taken to prevent the described wrongdoings. The report also describes the failure to report unusual transactions to the FIU in a timely manner. The thoroughness of the investigation, its promptness, and the internal measures were all grounds for the OM to offer a settlement.

Settlement Content

The settlement entails that FirstCaribbean Curaçao will pay a fine of NAF 200,000. Furthermore, the publication of this press release is part of the transaction. A side effect of this settlement is that the measures taken at FirstCaribbean Curaçao will result in more (subjective) unusual transactions being reported to the FIU in the future and FirstCaribbean Curaçao thus becoming more resilient to money laundering.

TRANSACTIE TUSSEN OM EN FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) werkzaam in het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft aan de FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. een transactie aangeboden ter voorkoming van strafrechtelijke vervolging. FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V. (hierna FirstCaribbean Curaçao) heeft deze transactie geaccepteerd. Onderzoek Pyriet Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek is in 2015 door het OM beslag gelegd op een bankrekening bij de FirstCaribbean Curaçao. De rekeninghouder van de beslagen bankrekening is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek in het buitenland, het saldo op deze beslagen rekening was ongeveer Nafl. 1.000.000,- (één miljoen). In 2020 bleek bij een controle van het OM dat de FirstCaribbean Curaçao het saldo had uitgekeerd naar de rekeninghouder zonder dat het beslag door het OM was opgeheven. Omdat het onttrekken van zaken aan gelegd beslag een strafbaar feit is heeft het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de FirstCaribbean Curaçao met als onderzoeksnaam Pyriet. Uit het strafrechtelijk onderzoek Pyriet bleek tevens dat de FirstCaribbean Curaçao niet tijdig melding heeft gedaan bij de FIU Curaçao. De FirstCaribbean Curaçao is verplicht volgens de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties financiële transacties te melden waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering. Het niet voldoen aan deze verplichting is een strafbaar feit. Na intensieve samenwerking met het verzoekende land is het gelukt het bedrag nogmaals te beslaan, dit maal in het buitenland. De rekeninghouder is in het buitenland inmiddels in eerste aanleg veroordeeld voor witwassen. Reden voor een transactie Nadat zowel het OM als de FirstCaribbean Curaçao van de strafrechtelijk verwijtbare onttrekking aan het beslag op de hoogte kwamen heeft de FirstCaribbean Curaçao een externe partij gevraagd intern onderzoek te doen. Het interne onderzoek is beschreven in een rapport en dat rapport is gedeeld met het OM. Het rapport toont een grondig onderzoek en tevens beschrijft het reeds genomen en te nemen maatregelen om beschreven misstanden te voorkomen. Onderwerp van het interne onderzoek was tevens het niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU. De grondigheid van het onderzoek, de voortvarendheid daarvan alsmede de interne maatregelen waren voor het OM aanleiding om een transactie aan te bieden. Inhoud van de transactie De transactie houdt in dat de FirstCaribbean Curaçao een geldboete zal betalen van NAF 200.000. Daarnaast maakt de publicatie van dit persbericht deel uit van de transactie. Neveneffect van deze transactie is dat de maatregelen bij de FirstCaribbean Curaçao er toe leiden dat er in de toekomst meer (subjectieve) ongebruikelijke transacties gemeld zullen worden bij de FIU en dat de FirstCaribbean Curaçao weerbaarder wordt tegen witwaspraktijken.

