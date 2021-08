Mèrkado Kulinario ta yama bon biní na; Bambu Restaurant by Just  Un restaurant nobo ku a habri su portanan na Madero Ocean Club  / De culinaire markt verwelkomt; Bambu Restaurant by Just Een nieuw restaurant bij Madero Ocean Club

Mèrkado Kulinario ta yama bon biní na; Bambu Restaurant by Just

Un restaurant nobo ku a habri su portanan na Madero Ocean Club

WILLEMSTAD, Kòrsou: Djasabra último merkado kulinario a ekspande ku inougurashon di e restaurant úniko i eksepshonal; Bambu Restaurant by Just na Madero Ocean Club. Un lokalidat realmente modèrno i eksklusivo ku ta pas perfekto ku e ambiente di Madero Ocean Club. Den presensia di invitado nan a korta sinta i duna tur presente e oportunidat di eksperensha e arte kulinario ku Bambu Restaurant by Just ta ofresé.

Justin Niessen propetario di Just Rotterdam i Mondi Restaurant & Terrace a uni huntu ku Raymon Vos pa krea e konsepto di Bambu Restaurant by Just, ambos agregando nan konosementu den mundu di gastronomia i eksperensia kulinario internashonal. Loke ta hasi Bambu Restaurant by Just diferente ta su kumindanan Karibense, “Soul Food”, “Sea Food” i e famosos eksperensia di “Shared Dining”.

“Nos ta hopi ansioso pa e reto nobo aki. Nos staf i pèrsonal no por warda pa nos bishitantenan kompartí nan eksperensha ku nos. Pa establesé un restaurant di e taya aki den mi propio Pais ta un soño bira realidat. Maske ku nos Pais no ta pasando den su mihó tempu, ta importansia pa nos mantené e spiritu di positivismo, motivashon i speransa. Si huntu nos kambia nos pensamentu i realisá ku nos no mester warda riba e oportunidat perfekto sino krea e oportunidat perfekto nos lo yega na eksito sigurá.” Justin Niessen ta bisa.

Bambu Restuarant by Just ubiká na Madero Ocean Club ta akapará un total di 80 bishitante i ta ekipá ku tur detayes pa hasi kada eksperensha realmente memorabel. Pa kualkier selebrashon of evento intímo e eskoho perfekto ta Bambu Restaurant by Just. Kushina ta habrí for di 10’or di mainta te 10’or di anochi i bar lo ta habri te 12’or di anochi. Ku brasa habri staf i pèrsonal di Bambu Restaurant by Just ta warda nos hendenan lokal i turistanan pa brinda e eksperensha kulinario eksklusivo manera e so por. Pa mas informashon por bishita Bambu Restaurant by Just riba plataforma sosial: @bambucuracao. Bambu Restaurant by Just ta warda ABO!

De culinaire markt verwelkomt; Bambu Restaurant by Just Een nieuw restaurant bij Madero Ocean Club

WILLEMSTAD, Curaçao: Afgelopen zaterdag breidde de culinaire markt zich uit met de opening van het unieke en bijzondere restaurant: Bambu Restaurant by Just bij Madero Ocean Beach Club. Een moderne en exclusieve locatie die perfect past bij de sfeer van Madero Ocean Beach Club. In aanwezigheid van genodigden werd het lint doorgeknipt en kon iedereen genieten van de culinaire kunst die Bambu Restaurant biedt.

Justin Niessen eigenaar van Just Rotterdam en Mondi Restaurant & Terrace heeft samen met Raymon Vos het Bambu Restaurant by Just concept gecreëerd, beide met hun gastronomische kennis en internationale culinaire ervaring. Wat Bambu Restaurant by Just onderscheidt van alle anderen is het Caribische eten, “Soulfood”, “Seafood” en het beroemde “Shared Dinning”.

“We zijn erg enthousiast over deze nieuwe onderneming. Onze staf kan niet wachten tot bezoekers hun ervaringen met ons deelt. Een restaurant van dit niveau op mijn eiland vestigen is een uitgekomen droom. Ook al beleeft ons eiland niet de beste tijden, het is van groot belang om de geest van positivisme, motivatie en geloof te behouden. Als we samen onze mentaliteit kunnen veranderen en ons realiseren dat we NIET moeten wachten op de perfecte kans, maar deze moeten creëren, is ons succes gegarandeerd.” Zei Justin Niessen

Bambu Restaurant by Just, gelegen in Madero Ocean Club, biedt plaats aan 80 gasten en is goed geëquipeerd met alle details om elke ervaring onvergetelijk te maken. Voor elk viering of bijzondere gebeurtenissen is Bambu Restaurant by Just de perfecte keuze. De keuken is open van 10u tot 22u en de bar is open tot 12u. Het personeel van Bambu Restaurant by Just wacht op alle lokale gasten en toeristen om een culinaire ervaring te bieden die ze nergens op het eiland kunnen vinden. Voor meer informatie: @bambucuracao. Bambu Restaurant by Just wacht op JOU!

