Entidat Públiko Boneiru ta felisitá hóbennan di Boneiru riba dia internashonal di Hubentut Het openbaar lichaam Bonaire feliciteert Bonairiaanse jongeren met de Internationale Dag van de Jeugd

Entidat Públiko Boneiru ta felisitá hóbennan di Boneiru riba dia internashonal di Hubentut

Kralendijk – Anualmente, riba 12 di ougùstùs mundu kompleto ta selebrá dia internashonal di hubentut. Na aña 2009 Nashonnan Uní a adoptá un resolushon proklamando un dia Internashonal di Hubentut i a hasi un yamada na gobièrnunan i organisashonnan relevante na tur nivel pa pone atenshon na e posishon di hóbennan riba e fecha aki.

Gobièrnu di Boneiru ta rekonosé e balor grandi di nos hóbennan Boneriano i ta pone atenshon na desaroyo i posishon den nos komunidat. Nos hóbennan a demonstrá hopi talento riba diferente area, manera deporte, músika òf arte of riba tereno empresarial. Ta importante pa ofresé nan e oportunidat pa desaroyá e talentonan aki i asina kontribui na desaroyo general di nos isla. Pa e motibu aki resientemente Entidat Públiko a revisá su maneho pa hubentut. Den próksimo tempu lo traha huntu ku partner nan stratégiko pa duna kontenido na e plan aki den praktika. Pa Entidat Publiko Boneiru ta importante tambe pa duna partisipashon na hóbennan mes den e proseso aki. Huntu ku ministerionan konserní i gruponan ku ta representá hóben, lo investigá e mihó manera pa duna mas partisipashon na hubentut den asuntunan ku ta toka nan bida i nan futuro.

Además Gobièrnu di Boneiru ta trahando riba proyektonan konkreto pa mehorá e posishon di nos hóbennan i salbaguardiá nan derechonan. Por ehèmpel ta trahando pa halsa kalidat di akohidanan di mucha i hasi esaki pagabel; pa konsientisá hóbennan di e importansia di kome saludabel i bebe sifusiente awa; pa desaroyá aktividatnan pa hóbennan di tur edat i pa mehorá e servisio na mayornan ku tin mester di sostén den edukashon.

Por último, ta importante pa kada ken ku tin un mucha of hóben den su bida, para ketu na e ròl importante ku nan tambe tin den e hóben su bida. Laga nos kada un sea un modelo pa nos hóbennan i asina krea lidernan aun mas fuerte pa futuro.

Pabien na nos hóbennan riba nan dia!

Het openbaar lichaam Bonaire feliciteert Bonairiaanse jongeren met de Internationale Dag van de Jeugd

Kralendijk – Jaarlijks wordt wereldwijd op 12 augustus de Internationale Dag van de Jeugd gevierd. In het jaar 2009 hebben de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin een Internationale Dag van de Jeugd werd uitgeroepen en ze hebben een oproep gedaan aan regeringen en relevante organisaties op alle niveaus om op die datum aandacht te besteden aan de positie van jongeren.

Het Bonairiaanse eilandbestuur erkent de grote waarde van onze Bonairiaanse jongeren en geeft aandacht aan hun ontwikkeling en positie in onze samenleving. Onze jongeren laten veel talenten zien op verschillende gebieden, zoals sport, muziek, kunst of ondernemerschap. Het is belangrijk om hen de gelegenheid te bieden om deze talenten te ontwikkelen en zodoende bij te dragen aan de algehele ontwikkeling van ons eiland. Daarom heeft het openbaar lichaam Bonaire onlangs haar jeugdbeleid herzien. In de komende tijd zal met strategische partners samengewerkt worden aan het in de praktijk inhoud geven aan dit plan. Voor het openbaar lichaam Bonaire is het ook belangrijk om de jongeren zelf te laten participeren aan dit proces. Samen met de betrokken ministeries en groepen die jongeren vertegenwoordigen, zal onderzocht worden welke de beste manier is om te zorgen voor meer participatie van jongeren in zaken betreffende hun leven en hun toekomst.

Het Bonairiaanse eilandbestuur werkt bovendien aan concrete projecten om de positie van onze jongeren te verbeteren en hun rechten te waarborgen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van kinderopvang en het betaalbaar maken hiervan; aan de bewustwording van jongeren met betrekking tot gezond eten en voldoende water drinken; aan het ontwikkelen van activiteiten voor jongeren van alle leeftijden en aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouders die ondersteuning in de opvoeding nodig hebben.

Ten slotte, het is voor iedereen die een kind of jongere in hun leven heeft belangrijk om stil te staan bij de waardevolle rol die ook zij spelen in het leven van de jongere. Laat ons ieder een model voor onze jongeren zijn en op die manier nóg sterkere leiders voor de toekomst creëren.

Onze felicitaties voor onze jongeren op hun dag!

