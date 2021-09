No tin motibu pa medida mas pisá

Kralendijk – Na e momentu akí e kantidat di kaso aktivo di corona na Boneiru no ta motibu pa tuma medida mas pisá. E departamento di Salubridat Públiko tin bon bista riba e kontagionan. Di kasi tur hende ta konosí unda nan a haña e kontagio. Ta bai prinsipalmente pa hóbennan ku keho leve. Awor aki no tin ningun indikashon ku e hóbennan akí a plama e kontagio bou di gruponan vulnerabel manera hende grandi. Ku e kantidat di kontagio i un persona hòspitalisá, kuido no ta bou di preshon.

E departamento di Salubridat Públiko ta antisipá ku e kantidat di kontagio ta bai subi e dianan ku ta bini. Tin mas kontakto di personan kontagiá ku mester tèst e dianan ku ta bini. Tanten ku e kontagionan nobo ta keda limitá na kontakto direkto, no tin motibu pa preokupashon. Na Boneiru 71, 3 % di e grupo di 18 aña i mas ariba ta kompletamente bakuná i 81,7 % a pasa e promé angua di corona. Pa e motibu ei, e departamento di Salubridat Públiko ta pensa ku ta posibel pa tene e kontagionan bou di kontròl sin tuma medida mas pisá.

Di hóbennan den e edat di 12 te 18 aña, 24,8% ta kompletamente bakuná, i 38% a pasa e promé angua. Pa e motibu ei, Salubridat Públiko ta pidi mayornan i tutornan pa laga bakuná muchanan den e edat di 12 te 18 aña. E espektativa ta ku mas hóben lo kontagiá awor ku e variante dèlta ta aktivo na Boneiru i aña eskolar a kuminsá.

Siman pasá tabatin 49 kaso nobo di kontagio na Boneiru. E parti mas grandi ta pertenesé na tres grupo, ku ta dos klas i un ekipo di futbòl. Salubridat Públiko ta tene e situashon bon na bista, i spesialmente serka hóben i na skol. Alumnonan por bai skol normalmente. Si tin mas kontagio den un klas, e ora ei e skol den konsulta ku Salubridat Públiko ta tuma medida mesora.

Bo tin keho? Keda kas e ora ei i yama 0800 0800 pa traha un sita pa un tèst di corona. Bo no a bakuná ainda? Yama 0800 0900 e ora ei pa traha un sita pa bakunashon. Luna di sèptèmber riba djasabranan 11, 18, i 25 sèptèmber di 09:00 – 13:00, bo por pasa e angua di corona sin sita na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.

Geen reden nu voor zwaardere maatregelen

Kralendijk – Het aantal actieve coronagevallen op Bonaire is op dit moment geen reden om zwaardere maatregelen te nemen. De afdeling Publieke Gezondheid heeft de besmettingen goed in beeld. Van bijna iedereen is bekend waar de besmetting is opgelopen. Het gaat vooral om jongeren met milde klachten. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze jongeren de besmetting onder kwetsbare groepen zoals ouderen hebben verspreid. De zorg staat met het aantal besmettingen en 1 ziekenhuisopname niet onder druk.

De afdeling Publieke Gezondheid verwacht dat het aantal besmettingen de komende dagen zal toenemen. Er zijn meer contacten van besmette personen die zich de komende dagen moeten laten testen. Zolang de nieuwe besmettingen beperkt blijven tot de directe contacten, is er geen reden tot zorg. Op Bonaire is 71,3 % van de groep 18-jarigen en ouder volledig gevaccineerd en heeft 81,7 % de eerste coronaprik gekregen. Daarom verwacht de afdeling Publieke Gezondheid dat het mogelijk is om de besmettingen onder controle te houden zonder zwaardere maatregelen te treffen.

Van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is 24,8% volledig gevaccineerd, en heeft 38% de eerste prik gehad. Daarom roept Publieke Gezondheid ouders en voogden op om kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar te laten vaccineren. De verwachting is dat meer jongeren besmet zullen raken nu de deltavariant op het eiland actief is en het schooljaar is begonnen.

De afgelopen week waren er 49 nieuwe gevallen van besmettingen op Bonaire. Het grootste gedeelte hoort bij drie clusters, namelijk twee schoolklassen en een voetbalploeg. Publieke Gezondheid houdt de situatie goed in de gaten, en speciaal bij jongeren en op scholen. Leerlingen kunnen gewoon naar school gaan. Als er in een schoolklas meer besmettingen zijn, dan neemt de school in overleg met Publieke Gezondheid meteen maatregelen.

Heeft u klachten? Blijf dan thuis en bel 0800 0800 om een afspraak voor een coronatest te maken. Bent u nog niet gevaccineerd? Bel dan 0800 0900 om een afspraak voor vaccinatie te maken. In de maand september kunt u op zaterdag 11, 18, en 25 september van 09:00 – 13:00 de coronaprik halen bij de vrije inloop bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.

Share on: WhatsApp

Like this: Like Loading...