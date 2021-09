EEN OVERWINNING VOOR GELIJKHEID!

Willemstad, 13 September 2021.

Hebben twee vrouwen het recht om in het huwelijk te treden op Curaçao? Die

vraag stond centraal in een uitspraak van het Gerecht Eerste Aanleg van 13

september 2021. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel wilden de eisers van

de Rechter weten of het standpunt van het Land Curaçao dat een huwelijk

uitsluitend tussen man en vrouw kan worden gesloten, anno 2021 niet een

beetje achterhaald is. En of het Land Curaçao niet juist actief een dergelijk

huwelijk moet faciliteren. De Stichting Human Rights Caribbean steunde de

vrouwen in deze principiële zaak.

Dat een ‘homohuwelijk’ gesloten in het buitenland op Curaçao dient te worden

erkend, is al sinds 2011 een uitgemaakte zaak. In deze kwestie gaat het echter

om de vraag of paren van hetzelfde geslacht op Curaçao in het huwelijk moeten

kunnen treden op grond van (inter-nationale) wetten en verdragen. En – als een

huwelijk niet mogelijk is – of het Land dan aan paren van hetzelfde geslacht een

alternatief moet bieden, bijvoorbeeld door invoering van een geregistreerd

partnerschap.

De Stichting Human Rights Caribbean vindt dat paren van hetzelfde geslacht

dezelfde rechten moeten hebben als heteroparen en dus met elkaar moeten

kunnen trouwen. Het recht is er niet slechts voor de meerderheid van de

bevolking of zij die geloven in God. Juist minderheden moeten zich gesteund

weten door het recht en de wetgever speelt daarin een belangrijke rol. Het is

teleurstellend om vast te stellen dat het Land Curaçao zich nauwelijks inspant

voor de rechten van LGBT’ers en zich eiland-denken permitteert op het gebied

van het ‘homohuwelijk’.

Daar waar wetten tekort schieten is een dappere Rechter vaak de laatste

strohalm. Toen infame wetten in de jaren 50 in de VS gemengde huwelijken

verboden, greep het Hoog-gerechtshof in en toen vrouwen bij echtscheiding

werden achtergesteld bij de verdeling van pensioenrechten moest de Hoge Raad

dit gat repareren. En in deze traditie past ook het vonnis van het Gerecht Eerste

Aanleg van 13 september 2021. In een moedige en verrassende uitspraak gaat de

Rechter eerst in op de wettelijke regelingen en de ontwik-kelingen in het

Koninkrijk, de regio en de wereld met betrekking tot het huwelijk voor paren van

hetzelfde geslacht. De toenemende acceptatie van het feit dat individuen van

hetzelfde geslacht een relatie aangaan en samenleven, leidt in veel landen tot een

wettelijke erkenning in de vorm van huwelijk of geregistreerd partnerschap. En

omdat het Land niet werkt aan wetgeving op dit gebied (het initiatief

wetsvoorstel Walroud/ McWilliam zit niet meer in de pijplijn) is er niet op korte

termijn te verwachten dat er voor paren van hetzelfde geslacht op Curaçao een

gelijkwaardig alternatief is voor het huwelijk. Bovendien – en dat is de kern van

de uitspraak – is de huidige uitsluiting van paren van gelijk geslacht van het

huwelijk zonder alternatief in de vorm van een wettelijk geregeld partnerschap,

in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals geformuleerd in artikel 3 van de

Staatsregeling. En daarmee ontoelaatbaar. Het Land handelt dus onrechtmatig

door deze ongelijke behandeling in stand te houden.

De uitspraak is vooral verassend omdat het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

nog in 2020 oordeelde dat de vraag of het huwelijk dient te worden opengesteld

voor paren van hetzelfde geslacht door ieder land afzonderlijk kan worden

beantwoord, rekening houdend met de sociale en culturele opvattingen die in de

samenleving leven. Dat vonnis kan met de huidige uitspraak in de hand

inmiddels als achterhaald worden beschouwd. De uitspraak van het Gerecht

Eerste Aanleg van Curaçao is dan ook een stap voorwaarts in de verdere

emancipatie van LGBT’ers en een aanwinst voor eenieder die grondrechten en

gelijkheid een warm hart toedraagt. Hopelijk spoort de uitspraak het Land aan

om wetgeving op dit gebied te ontwikkelen en de uitspraak te accepteren, in het

belang van alle op het eiland wonende LGBT’ers.

