Notisia di polis di djaluna 13 di sèptèmber te ku djárason 15 di sèptèmber 2021/Politieberichten van maandag 13 september tot en met woensdag 15 september 2021

Notisia di polis di djaluna 13 di sèptèmber te ku djárason 15 di sèptèmber 2021

Kiebro na Registro Sivil

Riba djamars 14 di sèptèmber a drenta keho di kiebro na Registro Sivil situá na Kaya Neerlandia. Entre djaluna 13 di sèptèmber i djamars 14 di sèptèmber deskonosínan a forsa un bentana pa drenta i a bai ku sèn kèsh for di den un seif. Durante e kiebro a destruí un seif, un porta di paden i un bentana. Ta investigando e kaso.

Aksidente ku konsekuensia fatal

Riba djamars 14 di sèptèmber, alrededor di 2.15 or di tramèrdia, un aksidente entre un pikòp i un skuter a tuma lugá riba Kaya Betico Croes na altura di e rotònde di Sabana. Pa motibu deskonosí shofùr di e skuter a pèrdè kòntròl i a bai dal frontal den e pikòp ku tabata bini for di direkshon kontrali. A transportá e dama shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko. Alrededor di algu pasa di 5 or di atardi a drenta notifikashon ku e dama a bin fayesé a konsekuensia di su leshonnan. Ta trata di e dama di inisial A.J.W. nasí riba 20 di novèmber 1976 na Estados Unidos.

Atrako na Sabadeco

Alrededor di algu pa 4 or di mardugá di awe djárason, 15 di sèptèmber, un atrako a tuma lugá den un kas na Sabadeco. Tres hòmber kurpa ful tapá a sorprendé un pareha merikano, di edat. Durante e atrako a menasá e pareha i a agredí e habitante maskulino ku un arma na su kabes. E malechornan a logra bai ku basta pertenensia di e pareha. E kaso ta bou di investigashon.

Dentro dos ora sinku detenshon den kaso di atrako na Sabadeco

Awe, djárason 15 di sèptèmber, den oranan di mainta trempan Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a realisá 2 entrada hudisial relashoná ku e atrako di mardugá.

Den bario di Nort Saliña a detené kuater persona na un kas di famia i a logra konfiská diferente artíkulo ku probablemente ta prosedente di ladronisia. A konfiská un arma di kandela tambe. Ta trata di un dama di inisial A.S. di 40 aña di edat, un hòmber di inisial A.A.M di 45 aña di edat, un hòmber di inisial J.T.S di 28 aña di edat i un hòmber di inisial S.D.J di 19 aña di edat.

Na un kas di famia den bario di Antriol a realisá un detenshon i a konfiská algun artíkulo ku probablemente ta prosedente di un òf mas ladronisia. Ta trata di e hòmber di inisial N.L.R.C.T di 21 aña di edat.

E kaso ta sigui bou di investigashon i no por ekskluí mas detenshon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 13 september tot en met woensdag 15 september 2021

Inbraak bij burgerzaken

Op dinsdag 14 september werd aangifte gedaan van inbraak bij burgerzaken aan de Kaya Neerlandia. Tussen maandag 13 september en dinsdag 14 september hebben onbekenden een raam geforceerd om binnen te komen. Er is contant geld meegenomen vanuit de kluis. Verder werden tijdens de inbraak de kluis, een binnendeur en een raam vernield. De zaak wordt onderzocht.

Botsing wordt scooterbestuurder fataal

Op dinsdag 14 september vond omstreeks 14.15 uur een aanrijding tussen een pick-up en een scooter plaats op de Kaya Betico Croes ter hoogte van de rotonde bij Sabana. Om onbekende oorzaak verloor de bestuurder van de scooter de controle over het stuur waardoor ze frontaal tegen de pick-up die uit tegenovergestelde richting kwam, botste. De bestuurder van de scooter, een vrouw, werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Omstreeks 17.00 uur kwam de informatie binnen dat de vrouw was overleden aan haar verwondingen. Het betreft de dame met initialen A.J.W., geboren op 20 november 1976 in de Verenigde Staten.

Overval in woning in Sabadeco

In de vroege ochtenduren, omstreeks 04.00 uur, op woensdag 15 september vond een overval plaats in een woning in Sabadeco. Drie volledig bedekte mannen verrasten een Amerikaans echtpaar op leeftijd. Tijdens het overval werd het echtpaar bedreigd en raakte de mannelijke bewoner aan zijn hoofd verwond door een wapen. Het is de daders gelukt om met verschillende eigendommen van het echtpaar weg te komen. De zaak wordt onderzocht.

Binnen twee uur vijf aanhoudingen in overvalzaak Sabadeco

In de ochtenduren, op woensdag 15 september, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland twee huiszoeking verricht in verband met deze overval. In de wijk Noord Saliña werden in een woning vier aanhoudingen verricht en verschillende artikelen in beslag genomen die waarschijnlijk afkomstig zijn van diefstal. Er werd ook een vuurwapen in beslag genomen. Het betreft een 40-jarige dame met initialen A.S., een 45-jarige man met initialen A.A.M., een 28-jarige man met initialen J.T.S. en een 19-jarige man met initialen S.D.J.

In een woning in de wijk Antriol werd één aanhouding verricht en werden er artikelen in beslag genomen die waarschijnlijk afkomstig zijn van één of meer diefstallen. Het betreft een 21-jarige man met initialen N.L.R.C.T.

De zaak is in onderzoek en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

