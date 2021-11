Piskadó hòben perdí riba laman / Jonge visser vermist

Piskadó hòben perdí riba laman

Ayera tardi pa mas o menos dos or Kuerpo polisial a notifika Wardakosta ku nan Sentral di polis a risibí informashon ku un hòmber ku tabata ku dos amigu ta piska riba laman entre Daaibooi ku restaurant Karakter ta perdí riba laman. E hòmber a bula for di e boto pa bai tira piska anto no a regresá. E dos amigunan a buska pa un ora i despues a alarmá polis. Mes ora Wardakosta a manda un Metal Shark pa buska e hòmber mientras ku polis ja a manda un unidat pa kuminsa buska for di tera. E helikopter di Wardakosta a djoin e búskeda i mas lat e avion Dash tambe.

Lastimamente no a enkontra e hòmber. Awe mainta e avion di Wardakosta lo sigi ku e búskeda. E hòmber ta bistí ku un karson kòrá i un t-shirt blou.

Jonge visser vermist

Gistermiddag 7 november om ongeveer twee uur werd de Rescue& Coordination Center (RCC) van de Kustwacht door het politiekorps van Curacao gebeld met het bericht dat een visser in het zeegebied tussen Daaibooi en restaurant Karakter werd vermist. Uit ontvangen informatie blijkt dat de vermiste persoon samen met twee vrienden was gaan speervissen en dat hij op een gegeven moment overboord sprong en daarna niet meer is gezien. Na een uur zoeken hebben de vrienden de politie gebeld. De Kustwacht heeft meteen haar Metal Shark -02 ingezet om naar de vermiste persoon te zoeken. Ook de AW-139 helikopter van de Kustwacht is ingezet en later de Dash vliegtuig. De politie had al een patrouille naar Daaibooi gestuurd om vanaf land de zoektocht naar de vermiste snorkellaar te beginnen.

Helaas is de jongeman nog niet gevonden. Vandaag zal de Kustwacht de zoektocht met haar Dash vliegtuig hervatten. De jongeman is gekleed in een blauw hemd en een rode broek.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype