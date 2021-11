Por lo pronto ZJCN ta sigui kolaborá ku BonLab ZJCN blijft voorlopig samenwerken met BonLab

Por lo pronto ZJCN ta sigui kolaborá ku BonLab

Kralendijk – Despues di 1 di yanüari tambe Kuido i Hubentut Hulanda Karibense (Zorg en Jeugd Caribisch Nederland – ZJCN) ta sigui hasi uso di e servisionan di BonLab. A disidí esaki despues ku gerensia di ZJCN a konsultá ku Kolegio Ehekutivo di Entidat Públiko Boneiru.

Komo akshonista Kolegio Ehekutivo a bai den konsulta ku gerensia di ZJCN despues ku ZJCN a manda un karta pa BonLab. Den e karta ZJCN a indiká ku entrante 1 di yanüari nan ta stòp ku atkisishon di investigashon poliklíniko di laboratorio na BonLab. Awor akí esaki no ta e kaso mas. Despues di e konsulta ZJCN a disidí pa retirá e karta ku nan a manda pa BonLab luna pasá.

Ámbos partido, Entidat Públiko Boneiru i ZJCN pues, ta mira importansia di un proseso transparente ku ta bon sinkronisá ku tur partido enbolbí. Pa esaki tin mester di mas tempu. A palabrá ku lo konsiderá e karta di ZJCN di 21 di òktober 2021 pa BonLab komo no mandá. ZJCN lo manda un karta nobo ku den esei klaridat tokante e prosedura i un liña di tempu nobo. Adelantá lo konsultá tokante esaki ku Kolegio Ehekutivo.



ZJCN blijft voorlopig samenwerken met BonLab

Kralendijk – Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) blijft ook na 1 januari gebruik maken van de diensten van BonLab. Dat is besloten nadat de leiding van ZJCN overleg had gevoerd met het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire.

Het Bestuurscollege ging als aandeelhouder in overleg met de leiding van ZJCN nadat ZJCN een brief naar Bonlab had gestuurd. In de brief gaf ZJCN aan per 1 januari te stoppen met de afname van poliklinisch laboratoriumonderzoek bij BonLab. Dat is nu niet meer het geval. Na het overleg heeft ZCJN besloten om de brief die vorige maand naar BonLab is gestuurd in te trekken. I

Beide partijen, dus het OLB en ZJCN zien het belang in van een helder proces dat goed afgestemd is met alle betrokken partijen. Hier is meer tijd voor nodig. Afgesproken is dat de brief van ZJCN van 21 oktober 2021 aan BonLab als niet verzonden zal worden beschouwd. ZJCN zal een nieuwe brief sturen met daarin helderheid over de procedure en een nieuw tijdspad. Vooraf zal hierover overleg over worden gevoerd met het Bestuurscollege.

