De huidige en 6-voudige wereldkampioene kickboxing Denise “Miss Dynamite” Kielholtz is weer op Curaçao en heeft wederom een seminar gegeven voor een goed doel. Ze gaf op dinsdag 7 december een self defense training aan meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) van De SGR-Groep en FAJ (Federatie Antilliaanse Jeugdzorg).

Denise, geboren in 1989, heeft een Nederlandse vader, Bert Kielholtz, een Curaçaose moeder, Mayra Pieternella, en is getrouwd met de beroemde wereldkampioen kickboksen Hesdy Gerges, bekend van zijn gevechten tegen o.a. Badr Hari en Rico Verhoeven.

Denise, die in Nederland woont, is over de hele wereld bekend en ook op Curaçao, waar ze o.a de hoofdpartij van Fighters of the Caribbean won in 2010.

Ze is overigens niet alleen bekend vanwege haar wedstrijden, want in 2018 gaf ze een seminar voor Team FightAble, een groep cliënten van Fundashon Verriet die ondanks hun beperkingen vechtsport traint onder leiding van trainer/fysiotherapeut Edwin Baas.

Facilitator en organisator Edwin Baas: “Met dit soort initiatieven laat Denise zien dat ze niet alleen een kampioen in de ring en kooi is, maar ook daarbuiten. De deelnemers en begeleiders waren ook zeer positief en dankbaar voor de training. Denise zal volgend jaar zeer waarschijnlijk terug komen en hopelijk is de situatie omtrent covid zodanig dat we meer mensen kunnen uitnodigen voor deelname.”

Denise is meervoudig wereldkampioene Thai- en Kickboksen en de huidige Bellator wereldkampioen onder de 57 kg. Andere titels die ze sinds 2011 won, zijn van organisaties als WMTA (World Muay Thai Association), WFCA (World Full Contact Association), Slamm en Enfusion. Haar Thai-kickboksrecord is 50 overwinningen en slechts 3 verliezen. En die 3 verliespartijen wist Denise weer recht te zetten door tijdens rematches te winnen.

Omdat Denise ook meervoudig Nederlands kampioene Judo was, was de stap naar MMA (Mixed Martial Arts) een logische stap. Denise maakte haar Bellator MMA-debuut in 2017 en ook in het MMA volgde overwinning naar overwinning. Helaas ging haar Bellator MMA partij op 3 december in de Verenigde Staten van Amerika op het laatste moment niet door, echter Denise is klaar om te vlammen in 2022.

