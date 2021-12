CHATA su Gift for Joy

Partisipá i kontribuí ku un regalo di Pasku pa famianan di menos rekurso

Willemstad, 13 di desèmber 2021 – Fin di aña ta un temporada festivo di selebrashon den seno familiar. Ku sena i regalo, famianan ta bini huntu pa disfrutá i kompartí un momentu solèm. Sinembargo, CHATA tin atenshon pa e situashon difisil ku hopi famia ta enkontrá tur aña. I lamentablemente, a konsekuensia di e pandemia, e aña aki kisas ta unu aún mas disifil pa algun di nos. P’esei, CHATA a lansa su kampaña di fin di aña dunando bèk na komunidat, den e kaso aki famianan di menos rekurso ku no ta den posishon pa kumpra un regalo di Pasku. E kampaña Gift for Joy a kuminsá kaba i lo terminá djamars, 21 di desèmber 2021. Esaki lo ta e último dia ku e posibilidat pa kumpra un regalo pa donashon.

CHATA ta organisá e Gift for Joy den kolaborashon ku su miembronan Sambil, Renaissaince Mall and Riffort i Boolchand’s. Komunidat kompletu por partisipá i koperá ku un regalo pa famianan di menos rekurso. Hasiendo kompras na pakusnan partisipante, e kumpradó tin e oportuidat pa kumpra algu adishonal di nan smak. CHATA ta kolaborá ku Siloam i Voedselbank Curaçao pa sigurá ku e regalonan kolektá yega serka e famianan den nesesidat.

CHATA ta hasi un yamada i enkurashá komunidat kompletu pa partisipá i kontribuí ku e CHATA Gift for Joy mientras nan ta hasi kompras pa fin di aña. Asina di un forma simpel bo por yuda hasi un famia di menos rekurso tambe su Pasku un tiki mas speshal.

Mas informashon tokante pakusnan partisipante ta disponibel riba CHATA su pagina di Facebook. Ahinda tin posibilidat pa mas pakus partisipá, pues si bo ta un empresario i ke forma parti di e kousa noble aki, tuma kontakto ku CHATA i manda un email na info@chata.org.

CHATA’s Gift for Joy

Participate and contribute with a Christmas gift for less fortunate families

Willemstad, December 13, 2021 – The end of the year is a festive time of celebration with family. Sharing Holiday dinners and gifts, families and loved ones come together to enjoy a solemn time. However, CHATA has not forgotten about the difficult situation many families live in every year. And unfortunately, due to the pandemic, this year may be even more difficult for some of us. Therefore, CHATA launched its end of year campaign giving back to the community and in this case the less fortunate families, who are unable to buy a Christmas gift. The Gift for Joy campaign already started and will end on Tuesday December 21, 2021, which will also be the last day to purchase a gift to donate.

CHATA is organizing the “Gift for Joy” gift drive, in collaboration with CHATA Member stores: Sambil, Renaissance Mall and Rif Fort & Boolchand’s. Everyone can participate and contribute with a Christmas gift for less fortunate families. By shopping at the participating shops, the buyer can purchase an additional gift of their choosing. CHATA will be working together with Siloam and Voedselbank Curaçao to ensure that the donated gifts will reach the families in need.

CHATA would like to encourage the entire community to participate and contribute to the CHATA ‘Gift for Joy’ Drive, while doing their Christmas shopping. This is a simple way you can help less fortunate families and make their Christmas a little more special.

More information on the participating shops can be found on CHATA’s Facebook page.

More stores can still be added, so if you own a store and want to be a part of this noble cause, feel free to get in touch with CHATA by sending an e-mail to info@chata.org.

CHATA’s Gift for Joy

Doe mee en doneer een kerstcadeau voor de minderbedeelde families

Willemstad, 13 december 2021 – Het einde van het jaar is een feestelijke tijd om te delen met familie en geliefden. Onder het genot van kerstdiners en kerscadeaus, vieren families gezamenlijk de kerstdagen en genieten van deze speciale tijd. CHATA is echter niet vergeten in welke moeilijke situatie veel gezinnen elk jaar leven. En helaas, vanwege de pandemie, kan dit jaar voor sommigen van ons nog moeilijker zijn. Daarom organiseert CHATA een kerst campagne genaamd ‘Gift of Joy’ om iets terug te geven aan onze gemeenschap en wij richten ons hierbij speciaal op de minderbedeelde families, die geen mogelijkheid hebben om elkaar een kerstcadeau te schenken. De ‘Gift of Joy’ campagne is al gestart en zal eindigen op dinsdag 21 december, wat ook meteen de laatste dag is dat mensen een kerstcadeau voor dit goede doel kunnen kopen en doneren.

CHATA organiseert de Christmas ‘Gift for Joy’ gift drive, in samenwerking met de winkels van haar CHATA leden: Sambil, Renaissance Mall en Rif Fort & Boolchand’s. Iedereen kan bijdragen met een geschenk voor de minderbedeelde gezinnen. Door te winkelen bij de deelnemende winkels, heeft de koper de mogelijkheid om een ​​extra geschenk naar keuze te kopen. CHATA gaat in samenwerking met Siloam en de Voedselbank Curaçao ervoor te zorgen dat de gedoneerde kerstcadeaus de gezinnen in nood bereiken.

CHATA doet een beroep op iedereen om deel te nemen en bij te dragen aan de CHATA ‘Gift for Joy’ Drive, terwijl ze hun kerstinkopen doen. Dit is een eenvoudige manier om ​​minderbedeelde gezinnen te helpen en hun kerst een beetje specialer te maken.

Voor meer informatie over welke winkels deelnemen, ga naar de Facebookpagina van CHATA.

Hoewel de campagne al live is, kunnen er meer winkels worden toegevoegd, dus als je een winkel hebt en deel wilt uitmaken van dit nobele doel, neem dan gerust contact op met CHATA via info@chata.org.

