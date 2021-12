MINISTERIO KONSERNÍ SALUBRIDAT PÚBLIKO, MEDIO AMBIENTE I NATURALESA GOBIÈRNU HUNTU KU OK BAND TA LANSA VIDEO “SO FAR SO GOOD”

Promé Minister sr. Gilmar Pisas huntu ku Minister suplente di Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte sra. Dorothy Pietersz-Janga, na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou, ta lansa e video klip: ‘So Far so Good’

WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou ta lansa e ‘video clip’ titulá “So Far so Good” di Organisashon Kompletu (OK Band) huntu ku representante di e banda sr. Lionel Rosalina. Minister Presidènt sr. Gilmar Pisas huntu ku Minister suplente di Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte i alabes Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa sra. Dorothy Pietersz-Janga, a hasi lansamentu di e ‘video clip’ den sala multifunshonal Jerry Lasten (Media Room) na Fòrti.

Na novèmber 2022 OK Band ta hasi 35 aña i relashoná ku esaki nan a aserká Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte sr. Sithree van Heydoorn pa huntu ban promové e kansion “So Far So Good”. Den kuadro di nan aniversario OK Band a uni un total di 15 músiko, integrante i kantante pa traha algun produkshon nobo di forma ku asina por ranka sali ku selebrashon di aniversario. OK Band ta bai graba vários piesa nobo i e promé ta “So Far So Good”. E piesa tin komo meta pa stimulá henter pueblo di Kòrsou pa nos ban sigui biba di un forma resiliente i sigui padilanti di forma positivo den e pandemia di COVID-19.

Minister Presidènt sr. Gilmar Pisas huntu ku Minister sra. Dorothy Pietersz-Janga a para ketu na e echo ku mei mei di e pandemia ku tur e problemanan sosial, tòg tin hende ta traha riba positivismo. P’esei ta ku hopi orguyo ta hasi lansamentu di e ‘video clip’ ku tin komo ophetivo pa huntu krea un ambiente positivo den e pandemia di COVID-19.

Gobièrnu di Kòrsou ta felisitá OK band ku su 35 aña di eksistensia i ta gradisí nan pa krea un kansion ku imágen i video ku ta inspirá speransa. E mensahe ta mas ku kla i esei ta ku nos mester keda ku fe pa superá kontratempu.

*Download e letranan di e kansion i video:

– link: So Far So Good (1)

– link: Video Clip “So Far So Good”

**riba e video por tuma nota di e momentu ku Promé Minister sr. G. Pisas ta lansa e video den presensia di representante sr. Lionel Rosalina di OK Band i Minister suplente di ESKD sr. D. Pietersz-Janga.

