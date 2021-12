PAGAFÁSIL TA PASA DI PSB BANK PA UTILITY FINANCIAL SERVICE KOMO PARTI DI AQUALECTRA SU DI EKSPERENSHA DI KLIENTE

Willemstad 30 di Desèmber 2021– Aqualectra den su afan pa sigui mehora servisio na kliente pero tambe bini ku inovashon, entrante 1 di yanüari 2022, lo bira e operadó di e sistema di Pagafasil. Esaki lo sosodé pa medio di un kompania ruman di Aqualectra, Utility Financial Servises, ku ta forma parti di e grupo di kompanianan di Integrated Utility Holdinh (IUH).) E meta ta pa sigui oumentá Pagafasil su servisio na su klientenan i desaroyé den un plataforma modèrno i ku ta kla pa e inovashonan ku pronto Aqualectra ta introdusi pa sirbi klientenan mihó entre kual kaminda lo bo por hasi bo pagonan sin tin nodi di sali bo kas via di sistemanan digital integrá. UFS, kontrali na Aqualectra, ta operá ofresiendo produkto i servisionan den e régimen ku no ta regulá pa e reguladó di Gobièrnu. Klientenan di Pagafásil por lo pronto por sigui konta ku nan por hasi nan pagonan na e mas di 70 puntonan di pago rònt Kòrsou, ku e mesun fasilidat di semper.

E atkisishon di Pafafasil dor di UFS ta hasié posibel pa sigui desaroyá Pagafásil su servisio pa e kumpli ku demanda modèrno di nos komunidat i ta kla pa sostené inovashon ku Aqualectra tei introdusí pronto.

E traspaso di Pagafásil pa e pòrtfolio di UFS ta algu lógiko, si tuma na konsiderashon ku un porsentahe haltu di e transakshonnan, pa medio di Pagafásil, ta pago di utilidat. Aqualectra ta konsiderá e eksperensia na punto di pago di Pagafásil rònt Kòrsou komo parti integral di e servisio na kliente di Aqualectra.

Pues desaroyo di un ret óptimo di puntonan di pago rònt Kòrsou, ofresiendo posibilidatnan di pago modèrno, ta importante pa Aqualectra. Aqualectra i UFS awor ku Pagafásil den su portfolio, por desaroyá produktonan interesante ku ta kumbiní i fasilitá kumplimentu dor di klientenan ku entre otro pago di utilidat pero den futuro tambe otro servisionan di vital importansia. Aqualectra por ehèmpel pronto lo introdusí forma mas modèrno di rekarga Pagatinu i hasi otro transakshonnan kaminda e kliente lo por hasi uso di fromanan digital ku lo fasilitá e kliente di moda ku lo no mester sali for di kas pa rekargá Pagatinu.

PSB Bank di su parti ta gradesido na tur e klientenan ku diariamente a hasi uso di e servisio durante tur e añanan ku ta tras di lomba. Den UFS, Pagafásil tin un operadó ku tin gran interés den mantené e servisio di Pagafásil ku klientenan semper por a konta ku’né.

Debí nétamente na e traspaso di aktividat entre PSB i UFS, e sistema no ta operashonal entre 6’or di atardi dia 31 di desèmber 2021 pa 6’or di mainta dia 1 di yanüari 2022. Ta pidi tur usuario pa hasi nan kompra di Pagatinu òf paga nan kuentanan ku nan tin kustumber di paga via Pagafasil, na tempu pa asina evitá inkumbinensha.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype