Minister Dangui Oduber

DIAMARS VACUNA Y BOOSTER SHOT TA DISPONIBEL NA IMSAN ATRAVES DI E OPERATION MOBILE UNIT (TRAILER)

ORANJESTAD – Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta anuncia cu entrante diamars 11 di januari e Operation Mobile Unit (trailer) lo ta den operacion y lo ta administrando vacuna y booster shot. E biaha aki esaki lo ta staciona na ImSan pa brinda servicio na esnan pariba di brug.

E preparacionnan pa e trailer aki ya caba tabata adando for di basta tempo y awor porfin esaki ta cla pa asina cuminsa suministra vacuna y booster shot na e comunidad di pariba. Locual ta importante pa menciona ta cu e operacion di e trailer aki no lo tin nuin efecto riba e operacion di ImSan y tampoco lo bay minimalisa e stacionamento di ImSan.

E trailer aki lo ta operando entre e orario di 8 or di mainta pa 3 or di atardi. E idea pa amplia e orario di 8 or di mainta pa 8 or di anochi pero debi na falta di personal esaki ainda no ta posibel. E dokter cu ta bay keda pendiente di e pashentnan despues cu nan ricibi nan vacuna pa wak si tin algun reaccion alergico ta Dr. Monica.

Minister Dangui Oduber ta haci un yamada na e comunidad di pariba di brug pa haci uzo di e oportunidad aki y bay tuma bo vacuna of e booster shot. E vacuna ta keda e unico arma pa combati e Covid-19.

