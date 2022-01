Minister di Finansa a duna detayes di Presupuesto 2022 den conferencia semanal di Gobierno

ORANJESTAD – Dialuna mainta Minister Maduro di Finansa a brinda un bista riba finansa publico di nos Pais dunando detayes di Presupuesto 2022. E mandatario a mustra e cifranan cardinal pa aña 2022, a duna un bista riba e cambionan cu mas ta resalta compara cu Presupuesto 2021, a splica riba e necesidad financiero den aña 2022 y na final a duna un splicacion di e conseho di CAFT riba e concepto di Presupuesto 2022 hunto cu e reacion di Gobierno riba esaki.

Cambionan cu mas a resalta

Minister Maduro a presenta e cifranan cardinal di Presupuesto 2022 y mustra e cambionan cu mas a resalta compara cu Presupuesto 2021. Gasto di personal ta subi cu 8 miyon pa asina por brinda e 50% di e recorte di 12,6%. Servicio y producto ta subi cu 26 miyon pa motibo di escogencia di maneho pa introduci, entre otro, e Family Justice Center, pa por lanta Bureau Cannabis y Directie Innovatie, como tambe cubri e gastonan di proyectonan PPP cu tur aña ta subi. Gasto di interes ta subi cu 8 miyon pa por cubri e 1014 miyon florin total na debe di Hulanda y local. Subsidio ta subi cu 10 miyon pa por paga e 50% di e recorte di 12,6 %. Impuesto directo ta premira pa subi cu 64 miyon florin door e efecto di pago di e 50% di recorte di 12,6% y como cu ta stop e sosten financiero. Impuesto indirecto ta subi cu 42 miyon florin door di mehoracion economico. Inversion ta subi cu 16 miyon florin pa por cubri un solucion provisional necesario e planta di RWZI. Entrada lo subi cu 162 miyon florin debi na mehoracion economico y stop di sosten financiero, y gastonan lo baha cu 120 miyon florin debi cu ta stop cu sosten financiero.

Gobierno mester di 1305 miyon florin

Minister Maduro a informa cu e necesidad financiero total pa aña 2021 ta suma 1651 miyon florin, di cual 1360 miyon ta pa servicio di debe y 291 miyon ta di e deficit. E servicio di debe ta consisti di 346 miyon na debe internacional, 904 miyon di debe na Hulanda pa motibo di fiansa pa cubri gasto di COVID19 y 110 miyon na debe local. Pa cubri e debenan aki, e mandatario a splica, cu na september 2021, Hulanda a presta Aruba 523,1 miyon florin pa asina por paga debe internacional den aña 2021 (177,1 miyon) y den 2022 (346 miyon). Pa locual ta trata e debe di COVID19 cu Hulanda, ya caba Aruba a cuminsa negosha cu Hulanda pa por refinancia e debe aki cu ta madura na april 2022. E debe local di 110 miyon florin lo wordo financia via mercado local conforme palabracion cu Hulanda. E deficit di 291 miyon florin lo mester wordo financia sea via sosten di likidez di Hulanda of lo mester presta esaki riba mercado local. Pues pa implementa Presupuesto 2022, Gobierno mester busca 1305 miyon florin.

Conseho CAFT y reacion Gobierno

Por ultimo Minister Maduro a amplia riba e conseho di CAFT riba e concepto di Presupuesto 2022 y e reaccion di Gobierno riba esaki. CAFT a pidi pa baha gasto di servicio y producto na nivel di 2020. E mandatario a splica cu esaki tecnicamente no por, ya cu aña 2020 no tabata un aña normal di operacion di Gobierno. CAFT a pidi pa kita e 50% di recorte di 12,6%. Gobierno ta warda te ora Conseho di Minister di Reino tuma un decision promer cu haci cambio. CAFT a pidi pa caba cu e control di Subsidio di Salario promer cu 1 di april y hinca e suma aki den Presupuesto 2022. Gobierno a haci e cambio aki. CAFT a pidi pa duna bista financiero di cambio fiscal den Landspakket. Minister Maduro a splica cu pa aña 2023 ta spera un suma di 160 miyon, pero e ley no ta cla y pesey no por duna un bista detaya awor. Via un Nota di Cambio lo haci cambio despues na e Presupuesto. CAFT a pidi pa kita e rebaho di 2% di loonbelasting duna desde januari 2021. Gobierno ta tene cuenta cu esaki den cambionan fiscal den Landspakket na punto C. Via Nota di Cambio lo haci e cambionan necesario. CAFT a pidi pa splica e inversion di 16 miyon pa RWZI, pa cual a splica cu ta un solucion provisional ya cu Gobierno no tin e 60 miyon florin pa traha un instalacion nobo. Pues conseho 1 y 2 Gobierno no ta tuma. Conseho 3 y 6 a wordo cambia promer cu a manda e Presupuesto pa Raad van Advies y conseho 4 y 5 lo wordo haci despues via Nota di Cambio.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype