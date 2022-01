Opperbevelhebber ta ‘penny wise, pound foolish’!

No tin salú, no tin ekonomia, a bula foi panchi kai den kandela.

Willemstad — Den desèmber, ku tur indikashon ku Omicron ya ta na Kòrsou, promé minister Pisas a skohe pa farándula insinuando ku ekonomia dje pais aki lo kai den otro si baha man na fiesta grandi i si adelantá e toke de keda ku djis algun ora.

Awe despues dje promé siman di aña nobo Partido PIN ta mira e mes Opperbevelhebber tuma e mes medidanan ku hopi a konsiderá apropiá pa tuma foi desèmber. E diferensia ta ku awor no tin solamente ménos ekonomia, ma tin ménos salú tambe. A pone e kachó morde su mes rabu.

Kalkulashon

Marando su mes na farándulismo i aksentuando un balor ekonómiko komparativamente eksagerá di festividatnan públiko di fin di aña, promé minister a pone salu públiko den tómbola, pa despues invoká yudansa selestial, pero lubidando e adagio kardinal: “doe je best, en God doet de rest”!

Den e kaso aki Opperbevelhebber no a hasi su bèst pasó apesar ku huntu nos a disidí ku na Kòrsou ora kos pèrta salú ta bai promé, e la aktua net kontrali. Prueba di esei ta ku 4 suidadano a muri di Covid den 4 dia te ku e wikènt tras di lomba.

Segun PIN definitivamente e no a hasi su bèst paso e mester a sa ku ora Omicron hasi tur hende malu lo no tin ekonomia tòg! E diferensia ta ku awor e malestar ta pa tur hende i no solamente pa un grupo limitá ku lo por a asistí ku yudansa dirigí.

E no a hasi su bèst, paso apesar di sa ku Omicron ta muchu mas kontagioso, tampoko e no a sigurá su mes proaktivamente ku CMC ta kla pa trata mas pashènt si kontagionan subi eksplosivamente.

Kuenta i rason

PIN ta puntra: sr. Pisas no sa ku nos propio ekspertonan meskos ku RIVM tin modelonan sofistika pa kalkula avanse di kontagio? Dikon e la sinta warda na luga di buska informashon proaktivo? A usa e modelonan lokal pa kalkula efekto ekonómiko di tuma medida foi desèmber kompara ku tira pará i warda aña boltu?

Komo Opperbevelhebber dikon a duna tantu importansia na farándulismo? E la kana riba ritmo di su plaser personal, riba ritmo di influyentenan den partido òf a yega na desishon despues di un análisis kabes friu?

Partido PIN ke sa minister presidente su kontesta riba e tres simpel preguntanan aki:

kuantu ekonomia a ferwagt ku festividatnan públiko di Pasku i aña nobo lo a krea? na kuantu a kalkulá e daño ekonómiko di kombatimentu mas pisá di Omicron foi desèmber? ki te saldo dje komparashon di daño i benefisio ei?

Ta solamente un kontesta amplio riba e preguntanan ei por kita PIN foi dje konvikshon ku nos Komandante Supremo ta ‘penny wise, pound foolish’.

Lo cortez

Den e último dianan Partido PIN repetidamente a skucha premier Pisas splika ku komunidat tin su responsabilidat propio. Siendo un partido humanista-kristian PIN sigur ta rekonosé esei. Sinembargo, no ta pòrnada tin un Opperbevelhebber den pandemia. Ta pa e persona ei pèrkurá pa nada no bai foi man, sino salu i hasta bida di nos tur ta na peliger.

Na mes momentu ku gobiernu den su avisonan ta manda komunidat tapa boka, lo ta bon pa promé minister Pisas usa su boka pa atmití su mal kalkulashon publikamente. Asina e ta restablesé su legitimidat i habri kaminda pa Kòrsou sigui pa dilanti. Lo cortez no quita lo valiente.

