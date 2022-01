Debat over regeringsverklaring kabinet-Rutte IV

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 18 en woensdag 19 januari over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV. Op dinsdag komen de fractievoorzitters aan het woord. Woensdag reageert premier Mark Rutte namens de regering op de vragen van de Tweede Kamer. Daarna volgt een tweede termijn waarin Kamerleden moties kunnen indienen. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Het kabinet-Rutte IV met de Koning op het bordes van paleis Noordeinde. Foto: RVD

Op zaterdag 8 januari overhandigde formateur Mark Rutte zijn eindverslag aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het kabinet-Rutte IV, bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, is op maandag 10 januari op paleis Noordeinde in Den Haag beëdigd door de Koning.

Lees meer over de formatie van het kabinet-Rutte VI

Regeringsverklaring

Het eerste wat het nieuwe kabinet doet, is een regeringsverklaring opstellen met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Nog dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, debatteert de Tweede Kamer over de inhoud van de verklaring. Doel van het debat is om formeel vast te stellen of de nieuwe regering het vertrouwen van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft.

Voorbereiding debat

De Tweede Kamer heeft besloten om op dinsdag 18 en woensdag 19 januari te debatteren over de regeringsverklaring. De gevraagde doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) wordt op dinsdag 11 januari verwacht. Zo is er voldoende tijd om het debat voor te bereiden. Het is gebruikelijk dat er, tot het debat over de regeringsverklaring is gevoerd, geen andere plenaire debatten plaatsvinden. Hierdoor vindt het eerstvolgende vragenuur plaats op dinsdag 25 januari.

Op woensdag 5 januari kondigde Kamervoorzitter Bergkamp in een brief aan dat commissie-activiteiten in verband met de coronamaatregelen zoveel als mogelijk digitaal doorgang vinden. Ook gaf zij aan dat er op dit moment alleen noodzakelijke en urgente debatten in de plenaire zaal kunnen worden ingepland als de Kamer daartoe besluit.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype