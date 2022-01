‘Get Fit, Get Going’ di Subway a premia ganadornan di e kompetensia!

WILLEMSTAD: Konhuntamente nan a pèrdè 40 kilo; Cindy, Delianera, Noreline i Maribel a resultá e ganadornan di Subway su kompetensia Get Fit, Get Going. Tur luna a saka 10 ganador òf mihó bisá e partisipante ku mas peso a pèrdè. Den luna di desèmber di 2021, Subway a premia tur esnan ku a finalisá e kompetensia eksitosamente. Tur ku a logra un estilo di bida fit, i mantené nan kompromiso ku e trayekto di baha peso ta un ganador! Sinembargo, konforme reglanan di e kompetensia ta premia esnan ku mas a sobresalí.

E trayekto di éksito:

Promé ku a kuminsá e trayekto tur partisipante a wòrdu pisá i midí pa ‘body fat’ i kada partisipante a indiká pa nan mes kuantu nan ke baha. Partisipantenan a risibí entrenamentu dos bes pa siman, riba djamars i djaweps. Tur seshon di entrenamentu a tuma lugá riba e lugá di parker di Subway Saliña. Entrenadó Bertje i su tim di BFox a duna tur partisipante teps kon pa bira e mihó vershon di nan mes i alkansá nan meta. Ademas di esaki, entrenadó Aisheron di Fit Body Goals a coach tur partisipante kon pa kome balansá i saludabel, ku prinsipalmente kumindanan di Subway.

E ganadornan:

Masha pabien na Maribell Willems ku a baha 14 Kg. i a resultá e ganador apsoluto di e kompetensia. E’la risibí un Cob Grill di Deli Nova komo premio. Tambe na Noreline Gomperts ku a baha 10.1 Kg, i a risibí su premio, un Hyperice Hypervolt Go 55000-001-00 di Boolchands. Delianera Martina a logra baha 8.5 Kg den e kompetensia, e ta risibí su premio, konsistiendo di diferente ekipo di Fitness di Goisco, i finalmente Cindy Cardoze ku tambe a hasi su máksimo esfuerso i a baha 7.3 Kg. E ta risibí su premio, ku ta 1 aña di Subway grátis!

