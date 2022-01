Relato konferensia di prensa

Kòrsou, 11 di yanüari 2022.

Último desaroyonan polítiko.

Partido MAN ta deseá pueblo di Kòrsou un felis aña 2022, karga ku dicha, prosperidat i hopi bendishon. Ku 2022 lo ta un aña próspero pa kada kas di famia i pueblo di Kòrsou kompleto.

Manera Partido MAN a indiká ku nos lo informá komunidat riba un base regular pa loke ta trata nos posishon i tambe temanan ku ta di atenshon ku ta biba den nos komunidat.

Maneho relashoná ku Covid-19 i medidanan pa kontené kontagio:

Posishon di Minister di Salubridat; Situashon na CMC i Medidanan di Sosten;

Te ainda nos pais ta bou di preshon di e pandemia di COVID. E situashon for di 2020 a trese kuné ku diferente biaha mester a tuma sierto medida pa mantené kontagio abou. Esaki ta pa evitá ku e situashon ta sali for di kòntròl i pone ku no por garantisá kuido médiko na Kòrsou.

Pa partido MAN Salubridat di nos pueblo ta importante. P’esei na komienso di e pandemia kual tabata nobo pa nos tur a skohe Salubridat riba Ekonomia.

Na e momento aki nos tin un situashon kaminda kasonan ta haltu, pero tambe e preshon ku esaki tin riba nos hospital. Esaki no ta pa e kantidat di hende ku tin interná den hospital, pero tambe e kantidat limitá di trahadó ku tin pa duna kuido.

1.1 Medidanan Relashoná ku Covid

Partido MAN ta lamentá di tuma nota ku e kontagionan a subi espantosamente atrobe ku awe nos tin mas ku 9000+ mil hende kontaminá. Si nos evaluá e maneho di COVID hibá na momentu ku tabata konosí ku e variante OMICRON lo hasi su entrada na Kòrsou, nos a konstatá ku no a tuma medida apropiá de prekoushon. Toke de keda no a kambia ni tampoko no a bin un kampaña di informashon mas agresivo pa evitá aglomerashon. Es mas, asta e sektor empresarial, via di un komunikado di prensa di VBC a vosiverá di ta pro medidanan mas severo pa evitá mas kaso di Covid 19. Pero ta e siman aki numa a bin medidanan mas severo pa frena e kantidat di kontagionan.

Tambe nos ta konstatá ku ta parse ku no tin maneho den órden públiko. Nos a mira diferente imágen di por ehèmpel Fuikdag pero tambe enkuentronan di fin di aña i komienso di aña ku hopi aglomerashon di hende.

Komo tal nos ta lamentá di konstatá ku e maneho di COVID i órden públiko no tabata sufisiente efektivo pa frena e kantidat di kontagionan.



Nos a tuma nota tambe ku Minister di Salubridat a keda kontagiá ku e vírus di COVID, nos ta dese’é un rekuperashon. Nos ta lamentá si ku nos mester konstatá ku e Minister konserní no a aktua di un forma diligente i transparente konsiderando su funshon públiko. E no a notifiká mesora ku e la tèst positivo. Esei a resultá den ekspreshonnan di Minister Presidènt sin tabata na altura ku su Minister di Salubridat tin COVID e momento di su ekspreshon den un konferensia di prensa. Nos ta kere ku e tipo di susesonan aki no ta na fabor di kredibilidat di un Gobièrnu di Kòrsou. Lokual ta preokupá partido MAN tambe ta ku tin algun ekspertonan den tim di krísis ku a bandoná e tim i yama danki pa e honor pa forma parti di tim di krísis. Esaki klaramente ta un indikashon ku e ekspertonan no por haña nan mes den e desishonnan ku a wòrdu tumá relashoná ku e maneho di COVID. Tur e puntonan di preokupashon aki a kondusí pa partido MAN pidi un reunion di komishon sentral na Opperbevelhebber, pero tambe pa e miembronan di tim di krísis i hunta di direktiva di CMC pa debatí pa asina por haña klaridat riba e último akontesimentunan i tambe ku un bista pa futuro pa keda garantisá un maneho di COVID efektivo.

1.2 Medidanan/Sosten

Nos ta kontentu si ku gobièrnu a dal e pasonan pa tuma algun medida komo konsekuensia pa mitigá kontagio bou di nos poblashon. E medidanan ta trese nan efekto kuné pa ekonomia di nos pais. Esaki mirando ku diferente sektor den nos komunidat no por funshoná. Konsekuensia di esaki ta ku diferente sektor mester di yudansa sigur pa paga salario di nan trahadó.

Nos ta sinti falta di parti di Gobièrnu pa bin konkreto dilanti kon ta bai atendé ku sektornan ku ta keda perhudiká di kual e trahadó ta kore riesgo di keda sin entrada.

Finansa públiko; Presupuesto 2022 i Medidanan fiskal pendiente;

Lamentablemente nos pais a habri 2022 sin un presupuesto publiká. Esaki despues ku mayoria den parlamento a aprobá esaki den komienso di desèmber 2021. Frakshon di MAN a bai kontra esaki konsiderando e korte nan den salubridat públiko ku lo impaktá nos pueblo dor di kòrta den pakete di kuido.

Tambe mirando ku e presupuesto no ta “sluitend” i ku no tin aprobashon di artíkulo 25 di RFT pa por desviá for di e normanan tin ku awe Gobernador no a firma e presupuesto pa wòrdu publiká. Pa promé biaha den historia di Kòrsou komo pais ku ta habri aña sin un presupuesto. Na e momento aki lo usa presupuesto 2021 konforme Lv Comptabiliteit artíkulo 16.

Meskos nos ta kere ta bon pa gobièrnu duna splikashon riba deklarashon ku pa e próksimo 6 luna no tin mester di sosten di likides. Pero den un karta fecha 31 desèmber 2021 firma pa minister presidente e mes ta indiká ku pa e promé kuartal, kual ta e promé 3 luna, nos mester di sosten di likides. Ta bon pa trese klaridat ku ta 3 òf ta 6 luna.

Pa MAN sigur lo ta kontentu ku lo no mester di sosten di likides, mirando e ora ei no ta oumentá e debe nashonal di pais, pero na e momento aki ku e situashon di Covid, tambe e medidanan ku a tuma tin impakto riba nos ekonomia i riba entrada ku gobièrnu ta risibí den kaha.

Nos ke sa di Gobièrnu kon e la yega na e pronóstiko aki. Lo keda sin paga algun gastu? Pero importante ku lo mester duna sosten (NOW) na diferente sektor ta di unda lo tin fondo pa hasi esaki. Nos ta trese e punto aki pa pueblo haña klaridat kiko lo bai sosodé. Teniendo kuenta ku ta bùrt di pueblo segun e lema di e gabinete aki.

Preokupashon bou di sindikatonan den e sektor di enseñansa

Nos a tuma nota di un preokupashon ku ta reina bou di sindikatonan den enseñansa relashoná ku a alargá e vakashon te ku skol ta kuminsá bek te 17 di yanüari. Nos ta komprendé e situashon di krísis ku nos ta den pa motibu di pandemia, pero esei no ta un motibu pa desviá for di e partisipashon real ku sindikatonan mester haña na momento ku e ta toka nan kondishonnan laboral segun e lei di CGOA.

Nos a tuma nota tambe di otro preokupashon ku ta reina bou di e sindikatonan den e sektor di enseñansa i esei tin di aber tambe ku e falta di partisipashon real den e nulmeting di nos sistema di enseñansa. Sindikatonan no ta kontra di un nulmeting, pero ta premirá si no tin partisipashon real esaki lo no resultá. Mester tene debido kuenta ku aspektonan di un isla chikitu, kultura, i hopi importante e maneho di idioma. Ta p’esei partisipashon real di sindikatonan den e nulmeting ta di vital importansia. MAN ta konsehá e Minister di Enseñansa Siensia i Kultura pa kana e kaminda di diálogo, esei ta e kaminda i duna partisipashon real na sindikatonan.

Lokual tin nos komo MAN hopi straña ta ku e preokupashonnan aki ku nos a trese dilanti ta preokupashonnan real, preokupashonnan ku ta tópiko den notisia tur e dianan aki i nos no ta tende ni mira nada di partner di koalishon ku ta Partido Nashonal. Konsiderando e vasto eksperensia di partido Nashonal ku su prinsipionan fundamental di Disiplina, Órden i Rèspèt, nos a ferwagt(spera) di tende di nan posishonamentu pa ku e preokupashonnan ku nos a trese dilanti, pero te ainda ketu.

Perspektivanan pa 2022.

Pa lokual ta trata e perspektivanan pa 2022 Partido MAN ta positivo ku Kòrsou t’ei krese. Nos ta referí na e frasenan konkreto skirbi den e akuerdo di gobernashon di Hulanda kaminda ta indiká ku: “We gaan rendabel bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Caribische landen door garantieregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het Nationaal Groeifonds en regelingen voor duurzame energieproductie open te stellen voor aanvragen uit het hele Koninkrijk.”

Partido MAN a bai laga tras un maneho di rekuperashon ekonómiko konkreto kaminda ta mustra e efekto riba desaroyo ekonómiko na momentu ku por hasi uso di e fondonan aki. E diferente proyektonan ta identifiká, e diferente plannan ta trahá, awor ta un kuestion di implementashon pa sinti e rekuperashon ekonómiko real. Aki nos ta referí na algun proyekto konkreto ku por a tuma nota di dje, ku ta e proyekto Sandals, e proyekto di Curacao Plaza i tambe e proyekto Zakito. Nos ta sumamente kontentu di mira ku Minister Cijntje di desaroyo ekonómiko ta duna kontinuashon na e proyekto i programanan aki i a bisa ku su prioridat den yanüari 2022 ta proyekto Maripampun, Zakito i Marshe. E ingredientenan na tei, e programanan i e proyektonan ta identifiká i ku un bon maneho di COVID nos lo por tin un aña 2022 positivo. E lo ta bai ta un aña ku nos lo ripara ku Kòrsou t’ei krese.

Maneho relashoná ku protekshon di salu pa gremionan di trahadó.

Durante di e konferensia di prensa di Gobièrnu di dia 16 desèmber último, Gobièrnu huntu ku su ekspertonan a duna di konosé ku e kasonan di Covid 19 ta oumentando i ku sin ku a risibí konfirmashon di RIVM ku ta e variante Omicron ta presente na Kòrsou ya nos por dedusí ku esaki ta asina mirando e velosidat di e oumento di kasonan i paisnan ku nos tin estrecho kontakto kuné.

Situashon laboral entre “Dunadó di trabou” i trahadó, relashoná ku eksigensia di bakunashon òf resultado di tèst pa por akudí na trabou.

Na Korsou meskos ku otro partinan den Reino ,e tenshon entre trahadónan i dunadó di trabou,pa obligá bakunashon òf tèstmentu pa covid na boka di trabou.

Segun nos Areglo di Estado i Tratadonan Internashonal nos mester protehá i salbaguardiá integridat personal i privasidat di e persona (trahadó), esei MAN ta para pe.

Di e otro banda tambe mester tene kuenta ku e dunadó di trabou mester salbaguardiá salu/bienestar di su otro trahadónan, ku si a bakuna i ku si ta habri pa hasi tèst di Covid na momento esaki ta nesesario , ku pa MAN tambe ta importante.

E situashon aki ya a kondusí na dos kaso den Korte unda dunadónan di trabou gana pa motibu ku Hues a dikta ku e meta di e dunadó di trabou pa salbaguardiá su área di trabou komo unu safe pa su trahadónan / klientenan ta pisa mas pisa ku e trahadó individual su derechonan.

Tambe nos a tuma nota den ku Korte ta konkluí ku resultado di un tèst di Covid no ta kai bou di lei di privasidat i esaki lo ta otro si e dunadó di trabou ta bai archivá e informashonnan aki di e trahadó.

Teniendo na kuenta ku e tenshon aki i tambe gastunan i energia ku esaki ta trese pa trahadónan i dunadó di trabou ta importante pa Gobièrnu bini ku maneho pa esaki , miéntras ta traha riba un lei kaminda ta ankra e derechinan di e trahadónan i dunadó di trabou durante COVID 19 i posibel otro pandemianan ku por presentá.

Efektonan di e ola di kontagio riba merkado laboral, pa loke ta trata prosesonan operashonal di servisionan i desaroyo di ekonomia.

E ola ku por a keda antisipá den mi introdukshon. Manera nos por a mira for di fin di novèmber rònt mundu e variante aki a trese un buèlta riba kantidat di personanan interná den hospital pa bo forsa laboral ku awe na Kòrsou dor di eskohonan ku keda tuma a resultá un sla duru pa salu di nos hende, nos mayornan, rumannan, amigunan , koleganan kreando un preshon enorme tambe riba nos ekonomia i servisionan di Gobièrnu.

Kantidat di su servisionan ta plat pa motibu di COVID meskos ku sektor priva,empresarionan chikí ku práktikamente ta den “lockdown ekonómiko”ku por a keda mitigá.

SVB aña pasa a paga 20 mion na loonderving pa motibu di covid, aworakí ta pronostiká……

Esaki tambe ta bai resultá na bahada di entrada pa Gobièrnu pronostiká .

Preguntanan pendiente na Min Pres.

Den kuadro di e konosementu aki i e ola di kasonan ku a oumentá e último simannan, nos ke hasi algun pregunta na promé minister den su ròl komo Opperbevelhebber, paso ta importante pa nos ta na altura kiko Gobièrnu a hasi pa salbaguardiá salu di su empleadonan i garantisá kontinuashon di servisio na pueblo pa motibu di COVID.

Minister/opperbevelhebber por indiká kiko ta e impakto pa ku e servisio na komunidat? Minister/opperbevelhebber por indiká kuantu sèn esaki a kosta komunidat? Minister/opperbevelhebber por indiká ken ta responsabel pa e situashon lamentabel aki dor di falta di un maneho i antisipá riba e ola di COVID di e último simannan aki? Frakshon di MAN ta konstatá ku den tur ministerio i departamentonan vital manera kuerpo polisial ,dosentenan, ontvanger,brantwer, ambulans, Ministerio di SOAW , Ministerio di GMN,Duana i otronan ta bou di preshon enorme pa motibu ku tin un gran kantidat di personal malu na kas? Minister/opperbevelhebber por indiká kiko tabata maneho di Gobièrnu pa evitá e kontakto na boka di trabou? Minister/opperbevelhebber por indiká kuantu ámtenar a mèldu malu pa ku e pandemia di COVID? Ki impakto ekonómiko esaki ta tin pa sektor priva i pa Gobièrnu su entradanan pronostiká?

SELFTEEST.

Parlamentario Mac William ta masha kontentu di konstatá ku a introdusí Selftest, ya ku esaki ta algu ku ela bin na boga p’e. Si mester bini ku un maneho pa loke ta trata e uso di selftest pa e bai na un forma organisá.

PERIODO PA KEDA DEN KARENTENA.

Lokual Dr Payo Schoop a trese dilanti ta den kuadro di durashon di karentena mundialmente esaki ta bayendo den direkshon di 5 dia, i ku mester ban analisá ku na Kòrsou tambe esaki mester por drenta na vigor. Na Aruba ya kaba esaki ta na vigor.

