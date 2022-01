Asosashon di Restorant (CRA) a reuni ku Sr. Valpoort i Mongen di Sindikato HORECAF.

Tópiko tabata entre otro ‘Service Charge’, e Plataforma di salario mínimo i kurso/estudio.

Tambe a interkambiá idea kon por halsa, no solamente di parti di doño di trabou pero tambe di parti di HORECAF, e desaroyo di trahadornan den sektor di Horeka, pa por duna miho servisio i tambe responsabilidat di e trahado den e sektor aki.

A palabrá ku lo sigui elaborá riba e tópikonan aki pa por kuminsá ku kisas un “Job Fair” pa personalnan di Horeka.

Pa mas informashon: Zeno Circkens – 5112951

Riba portret por mira Sr. Valpoort i Sr. Mongen di HORECAF, Sr. Zeno Circkens, Sr. Martin den Dulk , Sr. Wouter Michael, Sr .John-Henry Every i Sra. Xandra van Hutten di CRA den kombersashon den un ambiente ameno I a hasi enterga na CRA copia di Proyekto di hospitalidad “Kaminda pa Trabou” i Aporte Sindikal pa Proyekto di lei, Rekargo di Servicio pa Sektor di Hospitalidat.

——————————————————————————————————————————————————-

Restaurant Associatie (CRA) spreekt horeca vakbond HORECAF

Bij deze bijeenkomst zijn er verschillende thema’s besproken zoals: service kosten, het minimumloon, cursussen en studies.

Er werden ook ideeën uitgewisseld over hoe door, niet alleen namens de eigenaren van restaurants, maar ook namens de HORECAF, de ontwikkelingen in de sector kunnen worden ondersteund. Zodoende kan worden bijgedragen aan betere service in de sector.

Beide partijen zullen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en in de toekomst een Job Fair organiseren speciaal voor personeel in de horeca.

Op de foto: De Heer Valpoort en Mr. Mongen van HORECAF, Zeno Circkens, Martin den Dulk, Wouter Michael, John-Henry Every en Xandra van Hutten van CRA in gesprek bij de Heeren.

