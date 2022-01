SUZY THODE DETENÉ RELASHONÁ KU INVESTIGASHON DI E ACCOUNT FALSU RIBA FACEBOOK (WIN VAN HUIZEN) LAGÁ DEN LIBERTAT PENDIENTE INVESTIGASHON PERO E TA KEDA SOSPECHOSO.

Kralendijk – E dama Suzy Thodé kende a keda detené resientemente sospechá (detene) di sa mas tokante e página di facebook falsu bou di e nòmber Wim Van Huizen, a keda lagá den libertat djaweps 13 Jan 2022 den oranan di atardi. Hopi hende a keda sorprendí pa ku su detenshon djamars último durante un entrada hudisial den su kas na Rincon. Segun KPCN: ‘a skohe pa laga Sra Thodé bai kas TANTEN e kaso ta sigui bou di investigashon. Pa ku e investigashon esaki no ta kambia nada. KPCN ta bai kontinuá ku tur loke nos tin i sigui traha riba e kaso pa despues esaki por bai korte. Sra Thodé ta keda un sospechoso ainda ketu bai.

Hopi ta esunan ku ta kere nan por insulta i menasa otro riba medionan sosial dor di traha un account falsu i ku nomber plus potret falsu. Den e mundu moderno aki ku un tecknologia asina avansa hende ta kere ku nan por hasi kosnan skondi i keda den anonimato. Tur kos ta trackabel, tur kos ku bo hasi riba internet por wordu achtervolg. Kemen ta imposibel ku un hende por hasi algu sin laga spoor keda atras. Tene kuenta ku tur modem tin un IP adres i riba esei nan ta bin bati na bo porta. I den e kaso nan aki hustisia no ta tira un inval sin ku nan no tin prueba. E kos aki ku a pasa ku e señora i ariba menshona i un kabayero no ta un atake politiko, mas bien un invetigashon konkreto i direkto. Awor aki e pagina di WIm van Huizen lo bai muri, nada mas no ta wordu skibi paso tur hende a risibi un tik riba nan man pa nan stop ku e akto nan di bagabubderianan aki di menasa hende riba medionan sosial. Tur kos di e investigashon aki lo wordu trese dilanti den korte. Keda pendiente!