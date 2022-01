SPICH DI GEZAGHÈBER EDISON RIJNA RIBA 14 DI YANÜARI 2022

For di kuminsamentu di aña nos ta mira ku e kantidat di hende ku ta pega ku e variante di ómikròn ta sigui subi.

E siman aki tabatin dos hende ku a pèrdè e bataya kontra corona. Nos ta kombibí ku nan famia.

Awe nos tin 900 kaso i 6 hende hospitalisá alki na Boneiru pa motibu di COVID-19.

Ta ora pa nos tuma algun medida mas severo. Afortunadamente no tin hopi hende hospitalisá pa motibu di COVID-19. Pero tin hopi hende den karentena òf den isolashon i esei ta pone nos sektor di kuido bou di preshon. Manera ta konosí hende ta pega masha lihé ku e variante di ómikròn. Nos ke evitá mas preshon riba kuido i p’esei nos ke redusí kontakto entre personanan pa evitá ku e vírùs por plama fásilmente.

P’esei entrante mañan 15 di yanüari 2022 te ku 4 di febrüari 2022 e siguiente medidanan ta drenta na vigor:

Ta prohibí pa bini huntu den grupo grandi. Ta permití un máksimo di 10 persona di maksimal dos kas di famia pa ta huntu den un espasio públiko.

No ta permití mas pa tene evento organisá. Ta hala aden tur pèrmit duná pa evento.

Den hóreka ta permití un máksimo di 4 persona di dos kas di famia na mesa. Establesimentunan di hóreka mag di usa maksimalmente 50% di nan kapasidat. Tur establesimentu di hóreka i bar i restorant na hotèl mester sera 22:00 or di anochi.

Na entiero i kasamentu ta permití 30 hende durante e seremonia.

Ta konsehá tur misa i iglesia pa tene sirbishi òf misa ku 50 % di nan kapasidat of tene misa of sirbishi digital. Ta konsehá pa no kanta durante misa òf sirbishi.

Por praktiká deporte pafó pero sin públiko. Skolnan di deporte pa deporte paden por hasi esei ku un máksimo di 50% di kapasidat. No tin restrikshon pa skolnan di deporte pa deporte pafó.

Durante trabou di profeshonalnan ku un profeshon di kontakto manera hasidó di kabei i fisioterapista mester bisti tapaboka i mester laga aire fresku pasa regularmente den lokalidat.

Kasinonan i teaternan di sine mester sera 22:00 or i usa 50% di nan kapasidat.

Tur hende mester bisti tapaboka den lugánan públiko manera supermerkado, transporte públiko, hóreka, tienda i pakus i edifisio di gobièrnu.

Mi ta hanja regularmente e pregunta pa bini ku toke de keda. Esaki ta un medida hopi drástiko ku ta limitá libertat di hende. Afortunadamente na e momentu aki nos ta den e situashon ku e toke de keda no ta nesesario.

Mi ke hasi un yamada na tur dunadó di trabou pa no laga nan trahadó bin boka di trabou si nan mester ta den isolashon òf karentena. Departamento di Supervishon i Mantenshon i Inspekshon di Labor di ta bai kontrolá esaki.

Mi ta bai papia awor di e kondishonnan nobo pa biahero ku ke bini Boneiru. Entrante djadumingu 16 di yanüari 2022 ta konsiderá tur pais na mundu komo pais di riesgo haltu. Biaheronan di pais di riesgo haltu no tin mester di hasi e tèst propio na yegada ni e tèst di PCR e di sinku dia despues di yegada. E karentena pa personanan ku no ta ful bakuná tambe no ta obligatorio mas.

Biaheronan ful bakuná di pais di riesgo haltu por skohe si nan ta pasa un tèst di PCR 48 ora promé ku salida òf un tèst antigéniko 24 ora promé ku nan yega Boneiru.

Biaheronan ku no ta ful bakuná Ta sigui konta ku nan mester hasi un tèst di PCR 48 promé ku salida.

Por último mi ke bisa ku te ainda nos no a skohe pa bai den situashon di lockdown. Pero si e kantidat di kasonan sigui subi nos lo hanja ta hasi esaki. Pései mi ta urgi tur habitante i bishitante pa no laga e situashon yega asina leu. Esaki ta den nos mes man.

Si bo no a pasa angua di corona of e angua di buster bai hasié.

Awor ku nos a limitá kontakto entre personanan aun mas ainda, laga nos tira mihó bista riba otro. Laga nos sigui kuida den tempu aki ku tin hopi hende malu ku mester keda kas. Asumi nos responsabilidat komo ciudadano responsabel i sigui mantene nos mes na e medidanan.