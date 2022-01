SPICH DI DR. MICHAEL MERCUUR RIBA 14 DI YANÜARI 2022

E variante di ómikròn di e vírùs di corona ta mas kontagioso ku esunnan anterior. Hopi hende a pega ku e vírùs durante e último temporada di fiesta. E siman akí mas o ménos150 hende pa dia ta pega ku e vírùs. Siman pasá e sifra akí tabata shen ainda. Kier e siman akí tin sinkuenta hende mas a pega ku e vírus kompará ku siman pasá. Mayoria hende ku awor akí a pega ku e vírùs, tin entre diesnuebe i trintikuater aña. Esaki ta mas o ménos mitar di e kasonan di kontagio.

Durante dianan di fiesta hopi hende a pega ku e vírùs pasobra tabatin hopi kontakto. T’asina tambe ku e bakuna ta traha ménos bon despues di algun tempu. Di e hendenan ku a pega ku e vírùs e delaster dos simannan, setenta porshento tabata ful bakuná. P’esei ta importante pa pasa e angua di buster. Esaki ta sòru ku e chèns pa bo bira gravemente malu ta hopi mas chikitu.

Awe tin 6 hende den hòspital pa motibu di Covid. Di e pashèntnan ku mester a drenta hospital e delaster dos simannan, sesenta porshento no tabata bakuná òf no tabata kompletamente bakuná.

Hendenan ku pega ku e vírùs mester bai den isolashon mesora. Personanan ku tabata hopi serka di nan pa mas ku 15 minüt, tin ku bai den karentena mes ora tambe. Ménos kontakto tin ku otro hende, ménos fásil e vírùs por plama.

Debí na isolashon i karentena kada biaha ménos hende por bai nan trabou. Na Salubridat Públiko tambe nos ta eksperensiá esaki. Pa e motibu akí nos no por hasi investigashon di fuente i kontakto kompletamente. Nos no por yama tampoko pa notifiká tokante fin di un isolashon. I nos no ta logra pa yama tur hende ku a hasi tèst lihé. Si nos tin bo e-mailadrès nos por komuniká mas lihé ku otro via e-mail. Nos a pone informashon tokante isolashon i karentena tambe riba e wèpsait boneirukrisis.com

Tin un punto di preokupashon na Salubridat Públiko. Hopi hende ku tin keho ku ta parse ku kehonan di e vírùs di corona, no ta bini Salubridat Públiko pa tèst pa COVID diesnuebe. Nos sa esaki a base di e kantidat haltu di tèst positivo di tur e tèstnan. .

Awendia ta posibel pa abo tèst bo mes ku un tèst propio. Hasi esaki ora bo tin keho leve. Ta konsehá tambe pa bo tèst ora bo bai hasi bishita òf ora bo haña bishita. Esaki ta pa ta sigur ku bo no ta un peliger pa otronan i ku otronan no ta un peliger pa abo. Den kaso ku un tèst propio asina sali positivo, bai mesora den isolashon i laga e hendenan ku bo ta biba den kas kuné bai den karentena.

Si resultado di e tèst propio ta positivo, yama 0800 0800 pa traha un sita pa tèst di nobo pero awor na Salubridat Públiko. Esaki ta pa wak si aya tambe resultado di e tèst ta positivo. Si bo tèst positivo serka nan, Salubridat Públiko ta pidi bo pa bai por lo ménos shete dia den isolashon na kas.

Finalmente mi ke pidi tur hende pa bai bakuná i pasa e angua di buster pa protehá bo mes i pa protehá nos isla Boneiru.