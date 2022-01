KOMUNIKADO DI PRENSA 027 /2022

17 yanüari 2022

Aksidente di tráfiko ku dos morto i tres herido.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djaluna 17 di yanüari 2022 alrededor di 20.17’or, Sentral di Polis a risibí diferente yamada

di un aksidente bastante serio ku a tuma lugá riba Weg Naar Westpunt bij Wacawa,

kaminda tabatin tres vehíkulo enbolbí.

Na yegada di e unidatnan di Barber, nan a bin topa dos vehíkulo, di kua un pikòp i un mini

vèn ku a dal frontal den otro.

Na e otro banda di kaminda a bin topa un otro pikòp parsialmente den mondi.

For di investigashon preliminar ku polis a realisá na e sítio a sali na kla ku dos pikòp tabata

bayendo den direkshon di Westpunt tras di otro.

Diripiente e pikòp ku tabata kore dilanti a baha for di kaminda i bai kore den skual.

Pa evitá un dalmentu, e pikòp ku tabata kore su tras a bai hala riba su man robes i dal

frontal kontra di e mini vèn ku tabata bini for di Westpunt bayendo den direkshon di

Barber.

E dos okupantenan di e pikòp ku a dal den e mini vèn a sufri herídanan di menos gravedat i

a keda transportá ku ambulans pa sala di emergensia di C.M.C.

Tantu e shofùr di e mini vèn ku ta un hende hòmber komo e ko-okupante ku ta un dama, a

fayesé na e sítio di aksidente mes.

Dòkter di polis a konstatá morto di ámbos.

Shofùr di e pikòp ku a kore den skual i resultá parsialmente den mondi tambe tabatin

herídanan leve i a keda tratá na e sítio mes.

Debí ku famianan no a keda notifiká ainda, no por duna identidat di e dos víktimanan ku a

fayesé liber.

Departamentu di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

