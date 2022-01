Implementashon eksitoso di e promé fase di Pago Instantáneo

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) por

wak bèk riba un implementashon eksitoso di e promé fase di Instant Payment Clearing and

Settlement Mechanism (IP-CSM). Tur transakshon interbankario na i entre Kòrsou i Sint

Maarten i na Boneiru lo keda prosesá, manera indiká, dentro di algun sekònde, 24 ora pa dia

i 365 dia pa aña.

E siguiente institutonan finansiero ta konektá na e sistema di IP-CSM for di dia 15 di yanüari 2022:

Orco Bank NV (Kòrsou, Sint Maarten & Boneiru)

PSB Bank NV (Kòrsou)

Maduro & Curiel’s Bank NV (Kòrsou & Boneiru)

Windward Island Bank NV (Sint Maarten)

Banco di Caribe N.V. (Kòrsou, Sint Maarten & Boneiru)

RBC Royal Bank N.V. (Kòrsou, Sint Maarten & Boneiru)

CBCS awor lo enfoká riba konekshon a korto plaso di e otro bankonan na IP-CSM durante di 2022.

Ademas, CBCS, den kolaborashon ku e bankonan lokal lo sigui desaroyá e IP-CSM di tal forma ku,

por ehèmpel, e transakshonnan entre Boneiru i Kòrsou/Sint Maarten tambe lo keda prosesá den algun

sekònde entrante di yüni 2022, i amplia e opshonnan di pago efisiente na tur isla ku pagonan mobil i

online P2P (persona pa persona), P2B (persona pa empresa) i P2G (persona pa gobièrnu) for di aña

2023.

Willemstad, 17 di yanüari 2022

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

