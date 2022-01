Informashon relashoná ku servisionan di Ministerio di GMN



Willemstad – Den kuadro di situashon aktual relashoná ku COVID-19 Ministerio di GMN ta informá lo siguiente pa loke ta trata su servisionan na públiko. Pa e siman aki Ministerio di GMN su departamentunan na ofisina prinsipal na Colon ta funshonando práktikamente nòrmal ku algún eksepshon. Den kaso di keho relashoná ku medio ambiente por hasi esaki únikamente via numbernan di telefòn 525 2587 òf 0800 0877. Pa kontakto ku un persona di e departamentu enkargá ku Pèrmit di Molèster (Hindervergunning) por hasi esaki via number di telefòn 522 0224.



Pa loke ta trata servisionan di G&Gz lo siguiente. Ofisinanan di Departamentu Salú Hubenil ta funshoná práktikamente nòrmal pues, di djaluna pa djabièrnè di 8 AM – 12 PM i di 1:30 PM – 5 PM. Departamentu di Infectieziektebestrijding kual ta inklui bakunashon den kuadro di biahamentu su orario di servisio ta di 8 AM – 11 AM sin sita i 1:30 PM – 4:30 PM ku sita. Departamentu di THZ pa falta di personal ainda ta será temporalmente te próksimo aviso. Karchinan di kür ku nan fecha ta kaduká durante e periodo aki, ta keda bálido tòg te na e momentu ku kurmentu reanudá atrobe.



AVB (ántes LVV) ta funshoná nòrmal i lokèt ta habrí pa duna servisio na públiko. AVB su number di sentral ta 737-0288 i pa lokèt ta ext 105. Asuntunan Veterinario ta kontinuá ku matansa riba djarason so. Pa mas informashon relashoná ku Asuntunan Veterinario por whatsapp via numbernan 689 1291 òf 6851292. Tene bon kuenta ku e informashon aki ta suheto na kambio mirando e situashon ku nos pais ta aden. Ministerio di GMN ta pidi komunidat diskulpa pa kualke inkumbiniensha ku e situashon imprevisto aki por trese kuné. Ministerio di GMN ta keda vigilá e situashon di siman pa siman i lo keda informá komunidat debidamente.





