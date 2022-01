Meteorological Department Curacao Meteo ta midi e eksploshon di Volkan na Tonga

Durante djasabra tabata tin un erupshon volkániko supmarino serka di Tonga (Nuku Alofa) den oséano Pasífiko 15 di yanüari 04:14 UTC. Esaki ta alrededor 05:14 PM di tempu lokal na Tonga i 12:14 AM di marduga ora lokal di Kòrsou. E magnitut tabata alrededor di 5.8 riba skala di Richter i na un profundidat di 100 m. Tonga ta keda alrededor di 13500 km for di Kòrsou. Pa komparashon Amsterdam ta keda alrededor di 7800 km for di Kòrsou. E zonido ku a bai kompaña ku e erupshon tabata asina fuerte ku diferente parti di mundu por a registrá e ola di shòk ku a wòrdu produsí. Na e Stashon na Kòrsou a registrá e ola di shòk aki 11.14 AM esaki ta alrededor di 11 ora despues di e inisio. Esaki por wòrdu splika ku dor ku e ola di shòk ta propagá ku e spit di zonido (1234,8 Km/h) i e distansia ta alrededor di 13.000 km lo dura 11 ora.

Tambe ta bon pa informá ku e erupshon volkániko supmarino a generá un tsunami ku altura di ola alrededor di 1 m na inisio i ku pa e motibu aki Pasific Tsunami Center a emití atvertensia pa e paisnan primeramente den besindario i despues pa e paisnan ku kosta na osean Pasífiko.

E promé olanan di e tsunami segun pronostiká lo a yega despues di 9 ora Hapon, 10 ora kosta pasífiko di Merka i 12 ora Peru. Lástimamente tin informashon ku no ta tur hende a haña e atvertensia na tempu manera ta esun di Perú kaminda tabata tin algun persona ku a pèrdè nan bida na momentu ku e tsunami di alrededor di 50 cm a yega kosta ku basta velosidat.

Meteo a sigui e akontesimentu aki aunke e ta den Pasífiko pa asina por studia e prosesonan ku a wòrdu usa kual Meteo tambe ta dispone di dje manera un stashon di midi nivel di laman . Den laman Karibe tin un volkan supmarino (kick ‘em Jenny ) ku tambe por okashona un erupshon i na su turno genera un tsunami, pa e motibu aki Meteo ta vigila kontinuamente tur situashon di tempu i na momento ku ta nesesario emití boletinnan di atvertensia.