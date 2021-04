Openbaar Ministerie BES PROMÉ BUT PAGÁ RELASHONÁ KU INKUMPLIMENTU KU LEI DI EMERGENSIA / Openbaar Ministerie BES EERSTE BOETE BETAALD IN VERBAND MET NIET-NALEVING VAN DE COVID-MAATREGELEN

Openbaar Ministerie BES

PROMÉ BUT PAGÁ RELASHONÁ KU INKUMPLIMENTU KU LEI DI EMERGENSIA

Ministerio Públiko di islanan BES (OM BES) a risibí alrededor di 300 prosès-verbal (p-v) di KPCN, Marechaussee i di Toezicht & Handhaving relashoná ku inkumplimentu di e ordenansa di emergensia / dekreto di gezaghèber di e medidanan di covid. Mayoría di e prosès-verbal nan aki a keda repartí pa violashon di toke de keda (171 à $ 150,- but), probishon di alkohòl (30 à $ 150,- but), prohibishon di aglomerashon (76 à $ 150,- but) i kombinashon di e infrakshonnan aki (à $ 250,- but).

Kolaboradornan di OM BES ta trahando duru pa prosesa e but nan i pa tuma kontakto ku e personanan ku a kibra ku regla. E promé but di $ 150,- a wòrdu pagá (wak potrèt). E persona en kestion kier a biaha pa Hulanda, pero no kier a hañé ku sorpresa na frontera.

For di 1 di aprel te ku awe e deurwaarder a entrega 87 karta di but na kas (mas o menos 30%). For di otro siman por paga e deurwaarder mesora ku karchi por medio di un aparato mobil di swaip ora pasa trese e karta di but na kas.

Ministerio Públiko ta enfatisá na un i tur pa kumpli ku e medidanan di covid. Inkumplimentu ta nifiká chèns pa hopi mas kontagio.

E peso riba e bida sosial ta hopi pisá. Pero mas pisá lo bira e konsekuensianan grandi pa horeka, salubridat, klase medio i mantenshon di lei.