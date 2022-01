De rechtspraak in Bonaire blijft gewaarborgd

Mr. Joost A. van Voorthuizen, die sinds augustus 2020 als rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg

van Bonaire werkte, heeft met ingang van 17 januari 2022 zijn werkzaamheden in Bonaire

beëindigd en voortgezet in Aruba.

Tot het moment dat een definitieve opvolger voor hem in Bonaire is benoemd, zullen wekelijks

en vervolgens maandelijks in poolvorm rechters van de andere locaties van het

Gemeenschappelijk Hof of rechter-plaatsvervangers uit Nederland worden ingezet, zowel voor

de civiele rechtspraktijk als voor het rechtercommissariaat strafrecht.

De rechtspraak in Bonaire blijft dus in volle omvang gewaarborgd.

