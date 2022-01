INSKRIPSHON ÈKSAMEN

NATURALISASHON MART-APREL 2022

WILEMSTAD – Sentro di Ekspertisia pa Prueba & Èksamen (ETE) ta anunsiá ku pa motibunan organisatorio-tékniko e proseso di inskripshon pa èksamen di naturalisashon-periodo 1 via di ETE-portal no a kana optimal. A base di esaki ETE ta komuniká den siman di 17 di yanüari 2022 ku tur persona ku a traha un ‘kuenta’ (account) via di e ETE-portal pero no por a inskribí den e periodo di 10 te ku 14 di yanüari 2022 (manera a keda publiká), pa remediá esaki.

Tuma bon nota: Tur sobra kriterio di inskripshon pa èksamen ta keda bálido. Pa e grupo ku despues di inskripshon ta kumpli ku e kriterionan konserní ta traha un roster di èksamen adaptá den e periodo di 28 di mart te ku 29 di aprel 2022.

Atenshon: Personanan ku pa un òf otro motibu no a traha un ‘kuenta’ den e periodo di inskripshon, lo tin ku inskribí pa e èksamen di naturalisashon-periodo 2 (8 di ougùstùs te ku 1 di sèptèmber 2022) entre 23 – 27 di mei 2022

