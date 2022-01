*AZV ta informa aseguradonan riba:*

*E cambionan principal cu ta na caminda den 2022 !*

*Ainda ta pendiente di e fecha di introduccion asina cu e legislacion keda adapta.*

*E cambionan principal pa loke ta remedi:*

*Aporte propio na Botica, 2 florin pa remedi.*

Fecha di inicio ta tentativamente *1 di april 2022.*

Bo persona lo tin un aporte propio di *2 florin pa cada remedi*. Esaki ta nifica cu ora dokter receta por ehempel tres remedi, bo persona lo paga 3 x 2 florin ta 6 florin na e botica pa ricibi e remedinan.

Varios remedinan a bira categoria over the counter.

Den transcurso di ultimo añanan varios remedi a bira categoria “OTC” (Over The Counter) cual ta remedinan specialmente pa cuido y higiena propio. Esaki ta nifica cu bo por haya e remedinan aki sin receta di dokter. Facil, lihe, segun bo deseo y na prijs razonabel. Por ehempel Paracetamol of Dica. Esaki no ta wordo cubri mas door di AZV.

Remedinan prescribi cu no ta wordo cubri. Tin cierto remedinan prescribi (receta di dokter) cu no ta wordo cubri mas door di AZV. Bo botica ta cobra pa e remedi y tambe por cobra un suma pa servicio. Riba e website di AZV por mira henter e lista di remedi cu ta cay bao e cambio aki.

Remedinan cu awor lo cay bao di cierto criterio. AZV ta cubri e remedinan aki na momento cu nan ta cumpli na e criterio stipula. Por ehempel si e remedi wordo prescribi door di e dunado di cuido cu ta permiti (conforme palabracion cu AZV) pa prescribi esaki. Bo dokter ta indica riba e receta si e remedi por wordo cubri.

*E cambio principal pa loke ta Spoed Eisende Hulp (SEH):*

Un *aporte propio di 15 florin pa cada bishita na Spoed Eisende Hulp (Sala di Emergencia)di Dokter Horacio Oduber Hospital.*

E resto di e gastonan di e tratamento AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

*E cambio principal pa loke ta Laboratorio:*

*Un aporte propio di 1 florin pa cada test cu ta wordo haci na laboratorio.*

Esaki ta nifica cu por ehempel si dokter receta 2 test na laboratorio, bo lo tin cu paga 2 x 1 florin = 2 florin na e laboratorio pa e test. E resto di e gastonan OE AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

*E cambio principal pa loke ta Huisartsen Post (HAP):*

Un *aporte propio di 15 florin pa cada consulta na Dokter na Warda* (Huisartsen Post, esta HAP) na Dokter Horacio Oduber Hospital.

Ta corda cada asegurado cu semper tin e orarionan di oficina (den dia) pa acudi cerca e propio dokter di cas. Den caso cu bira malo pafo di orarionan di e propio dokter di cas, por acudi desde 6or di atardi na e Huisartsen Post (HAP) na Dokter Horacio Oduber Hospital.

*Na HAP bo ta paga 15 florin pa e consulta.*

E resto di gastonan AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

*E cambio principal pa loke ta Specialista Medico:*

*Un aporte propio di 5 florin pa cada consulta cerca bo specialista medico. Esaki ta nifica cu na cada consulta (bishita) cerca bo specialista medico bo ta paga 5 florin direct na e specialista medico prome cu bo wordo atendi.*

E resto di e gastonan di e consulta AZV ta cubri pa bo.