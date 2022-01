Miembro Trabou Pa Kòrsou TPK, Rines Martina:

Nos ta un pueblo mansu òf ta drumi nos ta?

Dr. Semper tin e pueblo pa hende kèns

Dr. Semper: ‘MI A BISA SI NO BIN VARIANTE NOBO POR TIN KARNAVAL’.

Aki nos por mira klaramente kiko ta manipulashon di un pueblo! Laga nos bai bèk riba un otro deklarashon ku Dr. Semper a hasi: “Ban bakuná pa nos por kombatí e viro aki ku yama Corona virus”. Na mi humilde opinion, dr. Semper ku ta un dòkter di kas, sa muchu bon, ku un viro ku ta bakteria ta mutua, i ta bira un otro variante, debí ku e viro ta buska tur moda pa e por sobrebibí den e kurpa humano, i sigur si ta trata di kontagio, e viro ta purba di krese i ta bira mas fuerte.

Pueblo no lubidá nos promé ‘lockdown’ i toke de keda kaminda nos no tabata tin bakunashon ahinda, nos tabata papia di tene distansia sosial, buta mas atenshon riba nos higiena, uzamentu di tapa boka èsetera, pa evitá mas kontagio. E meta prinsipal tabata pa kuida nos mes i nos sernan kerí.

E manipulashon a kuminsá na momento ku dr. Semper a yega duna su konseho, òf mas bien manipulashon: “Ban BAKUNÁ, si nos bakuná nos por bai SALI, nos por BAI FIESTA, nos por BAI LAMAN, nos por BAI BISHITA NOS GRANDINAN èts. Na varios okashon dr. Semper a hasi ekspreshonnan manera: BAN BAKUNÁ PA KARNAVAL POR SIGUI, i retando nos pueblo bisando: SI 80% DI PUEBLO BAKUNÁ, LO TIN KARNAVAL SIGUR.

Nos ta kòrda kon diferente agrupashon musikal a kuminsa traha ‘jingle’ pa ban bakuná; dj nan na radio tabata urgi pueblo pa ban bakuná pa asina por organisá fiesta atrobe;

diferente promotor tabata konsehá pa ban bakuná pa nan tambe por traha i por kuida nan famia i sernan kerí.

Na e momentunan aki, pueblo den su mayoria ta bakuná, i tòg no POR kumpli ku loke a wòrdu presentá na e pueblo: por bai tin karnaval tòg, no mester tene kuenta ku distansia sosial, tapaboka lo no ta nesesario mas, dj-nan por buta nan fiesta bèk, promotor por organisá eventonan.

Aktualmente tin un QR-code, mientras tantu a bini ku un ‘booster’ shòt, debí ku e viro ku dr. Semper (supuestamente lo mester) tabata sa ku lo a sigui plama. Situashon mundial a demonstrá ku mester a yega na e medidanan aki. Ta un echo ku hopi hende ku ta tumando e ‘booster’ shòt aki ta birando hopi malu.

Te na unda nos pueblo ta sigui aseptá manipulashon? Ke mara fiesta na QR-code i ‘booster’ shòt.

Nos ta mira ku aworakí kier tribi di bisa ku si bo no ta bakuná, un doño di trabou por kita bo for di trabou. Nos ta kòrda kon dr. Semper mester a rektifiká su mes durante di un rueda di prensa bisando: UN DOÑO DI TRABOU POR KITABO SI BO NO TA BAKUNÁ.

Mi pregunta ta unda hustisia ta para pa e pueblo i empleadonan?

Te ahinda no tin un lei ni instrukshon pa e tipo di verediktonan asina; no ta algu kastigabel e la hasi? Ta di e forma aki kier imponé bakunashon riba nos kaminda no tin niun kaminda probá ku e bakuna aki ta kombatí e viro anto menos e variante nobo ku ta lantando kabes?

Siguiendo desaroyonan mundial, tin proposishon pa asta nos yunan kuminsando for di 5 aña tin di bai bakuná. Ki plan tin òf kiko nan kier hasi ku humanidat? Tur tempu ta konosí ku mundialmente tin tur sorto di grip. Òf nos a lubidá ekspreshonnan manera: e wer ta malu, tin algu den airu. No tabata tin bakuna pa eseinan. Dikon awor aki si? A kaso nos a lubidá ora dr. Semper a bisa: DEN TEMPU DI MISA NO TIN GUERA; pero e mester ta: DEN TEMPU DI GUERA NO TIN MISA. Ki tipo di práktika dr. Semper a hasi ku nos hipnósis òf ta puro sikologia pa chèk kiko e pueblo ta kapta òf reklamá?

Un pais Kòrsou yená ku dòkter, spesialista, abogado, hende kuerdo i na tinu. Ki ora nan ta sali pa para e tipo di manipulashon i inhustisianan aki? Ken ta sali pa defendé nos derechonan laboral? Ken ta defendé nos derechi komo YU DI KÒRSOU?????

Tambe mi ta puntra, unda influenza ta? Unda Deltha ta? Omikron a mata nan.

Ami, Rines Martina di partido Trabou pa Kòrsou TPK, un gobernante orgániko ta di opinion ku nos mester respetá esun ku a bakuná, pero tambe esun ku no bakuná, punto. Mester laga pa kada hende disidí si nan ta tuma e bakuna òf no, anto no buta niun restrikshon pa niun di dos. Laga nos kuida nos mes i tene kuenta ku otro. Ban pone énfasis riba NOS higiena personal, tambe den NOS hogarnan. Laba nos mannan korekto. Laga slòf i sapatunan para na porta, NO den kamber. Pone kèts i/òf sapatu sigur un biaha pa siman den solo. Pone kusinchi tur siman den solo. Habri bentana di kamber laga airu i solo drenta den kamber. Sòru pa skeirunan di djente ta tapa. Sòru pa kada dia pasa, basha un dòpi di glorox den pochi di WC i laba baño. Saka hèmber di papel di WC TUR dia for di baño. Pone un dòpi di glorox den baki di awa huntu ku habon pa laba kos den kushina, purba kome salú, bebe vitamina èts.

Turistanan ta hasi BON uso di nos solo i lamannan.

LAGA NOS HASI USO DI E LOKUAL NOS KREADOR A REGALÁ NOS. SOLO KU AWA SALU.

