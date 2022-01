Minister Arends ta informa: RWZI Bubali Plas lo ricibi upgrade urgente

Na november 2021, Minister Ursell Arends a yama un conferencia di prensa caminda a splica e urgencia pa atende cu e estado critico di nos medio ambiente. Dos reto grandi akinan ta e situacion na Parkietenbos y esun na RWZI Bubali. Den e conferencia ana pasa a referi na e rapport di Carmabi y a papia di esaki extensivamente. Lastima cu awo na januari 2022 tin hende ta haci comosifuera Minister di Naturalesa ta sconde e informacion pa pueblo of cu no ta tuma e problemanan di naturalesa na serio.

Durante conferencia di prensa di diaranzon 19 di januari 2022, Minister Arends a splica con e ta atendiendo cu varios reto na mes momento. Entre otro a caba di presupuesta 16 miyon pa upgrade inmediato di RWZI. E muraya di e bakinan di awa sushi eynan ta den estado fragil y e riesgo grandi pa Aruba ta un brote completo di e contenido di esakinan den nos awa na Eagle Beach. Sin kita nada di e contenido di e rapport di Carmabi, e riesgo catastrofal pa Aruba ta e murayanan fragil di RWZI. E forma pa atende cu locual Carmabi a detecta ta pa cuminsa na atende cu RWZI.

E planta cu capacidad di 4,500 m3 pa dia actualmente ta procesa alrededor di 8,500 m3 tur dia. Den ultimo lunanan a tuma e prome pasonan pa reforsa e muraya y cuminsa subi e capacidad. Intencion ta pa subi e capacidad te 15,000 m3 pa dia. Claramente e planta no ta traha pa atende cu e volume cu e ta ricibiendo, pero esaki no ta cos di awor. Pero e momento a yega pa coregi e fout aki. Mas ainda, inversionnan lo wordo haci cu bista pa futuro y ta intencion pa ya caba subi e capacidad, mirando e fluho cu ta spera den e proximo añanan.

“Urgent fix” na e facilidad tabata necesario y un prioridad. Minister Arends ta comenta y Gobierno a aloca e fondonan necesario pa cuminsa di biaha cu esaki. Dentro di aña 2023 tin pensa di presupuesta un gran parti di e total cu ta necesario pa un planta nobo, cu e abilidad pa procesa un cantidad di awa hopi mas grandi. Asina por segura cu no ta bai mester enfrenta e reto aki atrobe dentro di poco tempo.

Tur informacion di e Carmabi rapport y tambe e pasonan cu mester ser tuma a wordo presenta na e board di AHATA, mirando cu e hotelnan ta partners strategico di Gobierno den e plannan pa futuro di RWZI Bubali. Minister Arends ta comenta cu e reunion aki a bai positivo y cu e industria hotelero a mustra di ta dispuesto pa colabora den tur sentido cu un solucion a corto plaso. A largo plaso tambe nan lo participa y nan kier contribui na solucion duradero.

Finalmente Minister Arends kier segura cu gobierno tin salud di tur cuidadano na pecho. No obstante ta pidi tur hende tene cautela na e manera con ta interpreta y presenta e resultadonan di Carmabi rapport. Mientras e situacion no ta placentero y den algun areanan e nivel higienico no ta optimal, na ningun momento desde cu e raport a wordo publica na 2019 a surgi un brote di malesa cu por ta peliger pa salubridad general. Asina mes Gobierno ta tumando pasonan extra pa mitiga cualkier riesgo, incluso realoca awa ricibi pa reduci e cantidad na RWZI Bubali.

“Mi ta bin for di sector di hotelero. Mi tin hopi tempo ta pidi atencion pa e situacion serio na RWZI y Bubali Plas. Awor no ta momento pa crea panico, e situacion aki no ta nobo. Nos mester haci loke nos a haci. Nos a pone man na obra y nos a reforsa e murayanan di RWZI, nos a finalisa plannan concreto pa expande capacidad di planta, nos a pone fondo disponible pa atende cu esaki y pa trese tecnologia nobo den e planta. Mi atencion ta pa trese solucion, no debate politico.

Nos tur, sea directo of indirectamente ta come y bebe for di turismo. Bida y salud di nos hendenan y nos turistanan ta di igual importancia. Di otro banda nos ta logra nada ora ta propaganda rond mundo cu nos awanan ta contamina y no ta safe. P’esey mi ta urgi un biaha mas pa tur hende anda cu cautela cu e informacion pasobra tur esnan cu kier haci propaganda negativo di Aruba sperando riba un beneficio politico, ta haci un asalto riba nos turismo y riba nos tur.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype