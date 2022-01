AKSIDENTE KU MORTO AWE MAINTA DEN ANTRIOL. HOMBER RIBA MOTORCROSSER TA PERDE SU BIDA.

Awe mainta den kareda di 7:30 am un aksidente di trafiko serio a tuma lugar na altura di kaya jose gregorio hernandez na antriol.

Un homber riba un motorcrosser kier a bai pasa un auto net na momentu ku un otro outo tabata aserkando.

E impakto tabata frontal i e homber riba e motorcrosser a bai laria i bin kai duru abou i a kap su kabes.

E no tabata tin helm bisti.

Ela perde basta sanger na e sitio mes i ora personal di ambulance a jega ja nan no por a hasi nada mas pe.

Un kaso hopi lamentabel kaminda e homber aki ta bira e prome morto den trafiko pa loke ta anja 2022.

Forsa na e famia nan ku perdida di nan ser keri.

FUENTE: LIVE 99 FM

