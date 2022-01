Manifestacion Cultural :

DISCURSO MINISTER DI FINANSA Y CULTURA XIOMARA MADURO

‘DIA DI BETICO’

ORANESTAD – Minister Xiomara Maduro a hiba un discurso durante e Manifestacion Cultural Dia di Betico 2022. E mandatario encarga cu Finansa y Cultura a inicia su discurso expresando cu pa su persona ta un gran honor y placer di por ta presente y ela gradici comunidad pa por permiti su persona drenta tur hogar pa dirigi algun palabra en conexion cu ‘Dia di Betico’. Ademas e mandatario a invita comunidad pa disfruta den union familiar na cas di e Manifestacion Cultural cu presentacion di varios talento local.

Diamars 25 di januari, nos ta recorda e fecha natal di nos Libertador, Gilberto François (Betico) Croes den feliz memoria. Un Dia Nacional pa nos por para keto, reflexiona y rindi honor na nos heroe nacional, Betico Croes.

Betico a nace na aña 1938 den un famia humilde na Sta. Cruz cu a biba den union y a siña comparti y yuda otro igual na hopi famia humilde Arubano. Betico tabata sa cu den union, e por a haya e forsa pa por logra cosnan grandi pa su pueblo.

For di edad hoben, cu e tabata studia na Hulanda, Betico tabata conoci como un studiante cu tabata mantene e grupo di studiantenan Arubano uni. Despues cu ela termina su estudio y den su funcion como maestro di scol, ela traha den union

cu su alumnonan cu te dia di awe ta aprecia e dedicacion y atencion cu ela brinda nan.

Na aña 1971 den union cu su lidernan di bario y simpatisantenan, Betico a lanta su propio partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP).

For di momento cu Betico a dicidi di drenta politica, e tabatin como meta pa caba cu tur division y trece unidad di tur pueblo cu a bin forma Aruba. E no tabata discrimina y haci distincion. Pa Betico tur esnan cu ta biba na Aruba ta pertenece na e pida baranca aki nan. Betico a destaca den su lucha ferviente pa trece union bou di tur ciudadano, sin importa rasa, color, of religion.

Minister Xiomara Maduro a sigui trece dilanti den su discurso cu Betico tabata un persona amabel, yen di carisma y tabata hopi social. Un tremendo lider cu a percura pa un union berdadero den nos pueblo. Un pueblo uni tabata masha importante pa Betico. Den su historia politico ela sobresali pa e union, e lucha, e curashi for di momento cu ela compromete su mes cu nos pueblo pa e lucha pa realizacion di nos Status Aparte den Reino Hulandes. Ta e union cu Betico a trece bou di su pueblo tabata determinante pa por realisa e deseo di su pueblo.

Betico ‘E Tata di Aruba’ a uni Aruba manera UN famia.

Awe 36 aña despues cu Aruba a haya su Status Aparte, nos ta den un situacion diferente. Nos ta den un situacion di pandemia cu a afecta Pais Aruba enormemente.

Un situacion den cual cu nos mester demostra un bes mas cu ‘Un pueblo uni hamas por wordo venci’, manera Betico a haci pa logra nos Status Aparte.

Minister Xiomara Maduro a efoca riba e union di nos pueblo y a invita e pueblo: Aruba, Ban Uni un bes mas. Ta den union nos pueblo ta haya e forsa di coherencia pa hunto nos por trece Aruba bek riba pia. Ta den union, nos pueblo por enfrenta y surpasa tur reto y logra metanan grandi pa nos Pais Aruba.

Riba ‘Dia di Betico’ laga nos para keto, enfoca y reflexiona riba e historia di Betico y kico tur ela logra pa Pais Aruba. Ban splica nos yuinan ken ta Betico Croes y kico tur ela haci pa awe Aruba tin su mesun identidad cu cada Arubano por ta orguyoso di dje. Conta nos yiunan kico Betico a nifica pa e pueblo Arubano, pa e historia di su lucha no bay perdi. Aunke Betico no tey fisicamente cu nos mas, laga su legado keda inspira nos y laga nos mantene su memoria bibo den nos mente y nos curason!

Minister Xiomara Maduro den su discurso tambe a comparti cu durante ultimo siman ela bishita algun scol preparatorio y basico pa asina comparti cu e alumnonan e historia di Betico Croes. “Ta cu gran alegria mi a experiencia e interes y entusiasmo cu e muchanan tin pa siña mas tocante di Nos Libertador” tabata palabranan di e mandatario.

Den cuadro di esaki Comision Celebracion Dianan Nacional conhuntamente cu algun maestro di scol ta organisa riba Dia di Betico pa 5’or di atardi un Quiz ‘Kibra Coco’ cu preguntanan, entrevista y interaccion tocante di Betico Croes pa nos hobennan di scol basico por participa y gana premio. E programa aki lo pasa na TeleAruba y DiarioTV.

E mandatario a haci un invitacion na tur mayor pa laga e muchanan di scol basico participa na e competencia aki den union familiar.

Ademas Minister Xiomara Maduro den su discurso a extende un invitacion na un y tur pa dia 25 di januari, Dia di Betico, pa 9’or di mainta sintonisa canalnan di television local y plataformanan social, pa e Acto Protocolar riba Plaza Libertador Betico Croes. Lo tin un bunita programa pa asina rindi homenahe, respet y honor na Nos Libertador Gilberto François (Betico) Croes.

Terminando su discurso Minister di Cultura Sra. Xiomara Maduro a expresa palabra di gratitud na Comision Celebracion Dianan Nacional y tur nos talentonan local pa haci e Manifestacion Cultural Virtual posibel pa asina den e union di nos sernan stima, nos por conmemora y celebra ‘Dia di Betico’

Un pueblo uni, hamas por wordo venci.

Feliz Dia di Betico!

