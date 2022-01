Gezaghèber Rijna a risibí tishùrt di ‘Medellin – Bonaire Unidos por siempre’

Kralendijk – Den un forma simbóliko presidente di e ekipo di futbòl SV La Fama David Molina a hasi entrega di un tishùrt na gezaghèber Edison Rijna. Pa medio di benta di e tishùrt akí, SV La Fama ta bai rekoudá fondo komo aporte na e esfuersonan inmenso na Colombia pa evitá ku hòbennan ta stòp tempran ku skol i ta resultá den prostitushon òf drogadikshon.

Mirando ku SV La Fama fo’i 2016 a bin ku diferente proyekto riba tereno sosial a krea e idea “Medellin – Bonaire Unídos por siempre”, kaminda SV La Fama a laga diseñá un tishùrt ku ta kontené emblema di e spònsernan ku a traha huntu ku SV La Fama pa por a yega na e proyekto. Bendiendo e tishùrtnan tantu na Boneiru, Aruba i Kòrsou lo yuda realisá e kousa pa e hóbennan na Colombia por yega na fondo pa kumpra material pa asina nan tambe por hasi nan deporte preferí. Gezaghèber Rijna a keda sumamente kontentu ku e inisiativa akí i na mes momentu a duna un kontribushon na e ekipo.

Riba foto gezaghèber Rijna i presidente di SV La Fama David Molina.

Gezaghebber Rijna krijgt t-shirt van ‘Medellin – Bonaire Unidos por siempre’

Kralendijk – Op symbolische wijze heeft de voorzitter van het voetbalteam SV La Fama, David Molina, een t-shirt aan gezaghebber Edison Rijna overhandigd. Door middel van verkoop van dit t-shirt wil SV La Fama fondsen werven als bijdrage aan de immense inspanningen in Colombia om te voorkomen dat jongeren voortijdig stoppen met onderwijs en in de prostitutie of drugsverslaving terechtkomen.

Gezien het feit dat SV La Fama zich sinds 2016 met verschillende projecten op sociaal gebied heeft belast, werd het idee ‘Medellin – Bonaire Unídos pro siempre – Medellin – Bonaire voor altijd Verenigd’ gelanceerd, waarbij SV La Fama een t-shirt heeft laten ontwerpen dat emblemen bevat van de sponsors die met SV La Fama hebben samengewerkt om dit project te realiseren. Met de verkoop van de t-shirts op zowel Bonaire, Aruba als Curacao kunnen jongeren in Colombia geholpen worden om aan fondsen te komen, zodat ook zij hun geliefde sport kunnen uitoefenen. Gezaghebber Rijna toonde zich bijzonder ingenomen met dit initiatief en heeft ook meteen een donatie aan het team gegeven.

Op de foto: Gezaghebber Edison Rijna en David Molina, voorzitter van SV La Fama.

