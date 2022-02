HOOFDOFFICIER OM BES TREEDT AF

Marian Veneberg, Hoofdofficier van Justitie van het Parket in Eerste Aanleg van Openbaar

Ministerie BES (PEA BES), heeft in goed overleg met de Procureur-Generaal (PG) van het OM

Carib aangegeven dat zij haar functie als Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) wil neerleggen. De PG

heeft hiermee ingestemd en op korte termijn gaat Veneberg weer aan de slag als Officier van

Justitie (OvJ) bij het PEA BES. Medio februari zal Guillano Schoop, thans plaatsvervangend

Hoofdofficier van Justitie Parket Eerste Aanleg Curaçao, als tijdelijke opvolger waarnemen. Tot

die tijd blijft Veneberg de functie van HOvJ zoveel mogelijk waarnemen.

“Heel veel aspecten van het HOvJ-schap zijn mij (zeer) goed bevallen. De functie bood ook de

gelegenheid/mogelijkheden om ‘dingen’ voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er echter

meerdere onderdelen van de functie die niet mijn ‘cup of tea’ zijn, en mede daarom, maar ook

anderszins, veel tijd en energie kosten”, aldus Veneberg. Zij hoopt ook in de rol van OvJ de goede

samenwerking zoals voorheen voort te zetten

