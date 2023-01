Jose Rosales a tuma despedida di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense na Boneiru

Riba djaweps 12 di yanüari den un ambiente ameno den presensia di famia, amigu-, kolega- i partnernan di kadena, e anterior hefe di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a tuma despedida di e kuerpo.

Na honor di esaki tabatin diferente diskurso, entre otro di pastor Frank Reinoso, hefe suplente di KPCN señor Ronald Zwarter, gezaghebber di Boneiru señor Edison Rijna, Hefe di kuerpo polisial di Sint Maarten señor Carl John, na nòmber di kolegio di hefenan di kuerpo, e hefe di polis di e unidat di Amsterdam señor Frank Paauw, i atministradó di kuerpo señora Monique Commelin. E yu muhé di señor Rosales tambe a dirigí su mes na invitadonan. Señor Rosales a risibí diferente regalo i a sera e mainta ku un lùnch konhunto i ambiente festivo ku músika.

Señor Rosales lo fungi komo konsehero di kolegio di hefenan di kuerpo pa algun aña mas.

Jose Rosales neemt afscheid van het Korps Politie Caribisch Nederland op Bonaire

In aanwezigheid van familie, vrienden, collega’s en ketenpartners heeft de voormalige Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland op donderdag 12 januari in een gezellige sfeer afscheid genomen van het Korps.

Er werden verschillende toespraken gehouden ter ere hiervan, door onder andere pastoor Frank Reinoso , de Plaatsvervangende Korpschef van KPCN, dhr. Ronald Zwarter, de Gezaghebber van Bonaire, dhr. Edison Rijna, de Korpschef van Sint Maarten, dhr. Carl John, namens het college van Korpschefs, de Politiechef Amsterdam, dhr. Frank Paauw, en de Korpsbeheerder, mw. Monique Commelin. Ook de dochter van dhr. Rosales richtte zich aan de genodigden. Dhr. Rosales werd overspoeld met cadeautjes en de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch en feestelijke muziek.

Dhr. Rosales zal nog enkele jaren als adviseur van het college van korpschefs blijven fungeren.

Jose Rosales says goodbye to the Dutch Caribbean Police Force on Bonaire

In the presence of family, friends, colleagues and chain partners, the former Chief of Police of the Dutch Caribbean Police Force said goodbye to the Force on Thursday, the 12th of January in a cozy atmosphere.

Several speeches were given in honor of this, by, among others, Pastor Frank Reinoso, the Deputy Chief of KPCN, Mr. Ronald Zwarter, the Island Governor of Bonaire, Mr. Edison Rijna, the Chief of Police of Sint Maarten, Mr. Carl John, on behalf of the Board of Chiefs of Police, the Police Chief Amsterdam, Mr. Frank Paauw, and the Police Force Manager, Mrs. Monique Commelin. Also the daughter of Mr. Rosales addressed the guests. Mr. Rosales was flooded with presents and the morning ended with a lunch and a festive ambience music.

Mr. Rosales will continue to act as an advisor to the College of Chiefs of Police for a few more years.