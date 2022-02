A baha herido foi seru St. Kristoffel

Awe mainta alrededor di 10 or. e Sentro di Reskate di Wardakosta (RCC) a risibi un petishon pa asistensia di Kuerpo di Bombero ku na e momento ei tabata na parke St. Kristoffel pa un aksidente. Nan ta tin mester di ajudo pa baha un señora lokal, di 38 anja ku a heridá su rudía ora e tabata kasi na e top di e seru. Mes ora a saka e helikopter AW-139 di wardakosta pa bai juda baha e señora. Bou di direkshon di un di e park rangers di parke Kristoffel a lokalisá e dama anto a hisé den helikopter i hibé e punto di sostén di wardakosta na HATO unda un ambulans tabata wardando.

Gewonde van Christoffelberg gehaald

Vanochtend tegen 10 uur kwam een verzoek van de Brandweer bij het Rescue and Coordination Center (RCC) van de kustwacht binnen, om assistentie te verlenen om een gewonde dame van de Christoffelberg te halen. De lokale dame van 38 jaar was bijna bij de top van de berg toen zij haar knie verdraaide. Het RCC heeft de AW-139 kustwacht patrouillehelikopter meteen ingezet en onder begeleiding van een park ranger van de Christoffel park is de dame gelokaliseerd en van de berg gehaald en naar de kustwacht steunpunt op HATO gevlogen. Daar stond een ambulance te wachten om de gewonde over te nemen.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype