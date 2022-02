Antisipashon di piesa nobo “For Real”

Selebrá Dia di San Valentino ku ICONS

WILLEMSTAD/ Antisipando Dia di San Valentino ICONS ta invitá fanátikonan pa kompartí un amor ‘For Real’. E piesa mes kantá pa HnlY, lo keda lansá dia 14 di febrüari próksimo i komo antisipashon ICONS lo ta regalando diferente premio riba su página di Facebook. Asina por menshoná ku pa selebrá Dia di San Valentino, fanátiko- i siguidónan di ICONS riba Facebook tin chèns di gana un Weekend Stay na Amazonia, i un sena romántiko. Tambe lo tin chèns di gana $100 i un Rodizio Buffet All You Can Eat pa 2 persona. Den transkurso di e siman aki tur fanátiko mester keda pendiente pa diferente manera di partisipá i gana riba social media. Kantantenan di ICONS mes ta masha entusiasmá ku e idea, i ta konta ku e apoyo total di tur fanátiko. Di parti dirigentenan di e banda, por a komprondé ku e piesa nobo di HnlY sigur lo ta un piesa ku tin tur ingrediente pa resultá otro gran éksito i mantené e momentum ku ‘I’m Moving On’ kantá pa Djuric Virginie a krea durante di e ultimo luna aki, ubikando su mes na puesto 1 di diferente tòp na Kòrsou.

Gana un Weekend Stay i un sena romántiko

E promé kampaña Like, Tag & Share ku chèns di gana un estadia di 2 anochi i un sena romántiko na Amazonia ta awe riba e página di Facebook di ICONS i asina susesivamente tur e dianan aki lo tin chèns di gana premio! For di awor aki ICONS ta invitá su fanátiko- i siguidónan, pero tambe henter pueblo di Kòrsou pa duna un toke èkstra i realmente krea un paréntesis pa amor. E bèrdat ta keda, ku amor por surpasá tur momentu difísil i tur opstákulo. Laga nos mira padilanti ku positivismo i un amor, For Real!.

