“Parlamentario Mercelina ta hasi sondeo riba e situashon di solisitut laboral den turismo.”

WILLEMSTAD, CURAÇAO – Nos hendenan ta buskando trabou (aktivamente) hopi

biaha, mayoria bes esakinan ta pèrsonanan entre 15 i 64 aña. Desempleo ta

relativamente mirá mas haltu bou di personanan di 25-34 aña i 35-44 aña ku bou di

personanan den e otro kategorianan di edat. Kòrsou aktualmente konosé un

porsentahe di 24,3% desempleo i 42,2% bou di hubentut.

Personanan ku ta buskando trabou ke traha prinsipalmente den e industrianan

‘hotèl i restorant’, ‘konstrukshon’, ‘benta por mayor i detal’, ‘reparashon di

vehíkulonan motorisá’, ‘hür di vienes móbil’ i otro ‘servisionan empresarial’ i

‘salubridat i servisionan sosial’.

Tumando nota riba e último desaroyo rondó di kuponan di trabou nobo ku a habri

den e sektor di hospitalidat, turismo i horeka, Parlamentario Gwendell Mercelina,

Jr. a skucha tambe prekupashon serka algun di nos suidadanonan. Riba e sektor

laboral nos mester por kumpli i informá mihó riba nos deber i derechinan di nos

profeshonalnan i solisitantenan.

Invershonista hotelero Sandals Resorts di sinku strea a bini i ya kasi ta ‘full booked’

ku reservashon pero ainda ta buskando personal lokal pa traha i a hasi sondeo

pero no ta kedando kla pa yena su mas ku 800 kuponan di trabou ku trahadónan

lokal. I si no yena esaki, lo mester habri e kuponan pa estranheria.

P’esei Parlamentario Mercelina ke hasi un petishon spesial, i ta deseá di tin mas

informashon di solisitantenan ku ta pasando den proseso di solisitut sin keda kla na

informashon nesesario òf tin poko perspektiva, òf ku tambe ta notando e

fenómeno akí ku mester di mas investigashon. Den e kuadro aki tambe tumando

nota ku den e sektor aki e aktornan prinsipal mester tuma un ròl mas fundamental

manera un HORECAF, CHATA, Inspekshon di Labor, etc.

Pues si tin otro eksperensianan por fabor kompartí nan ku nos pa nos por hèndel

na tempu i sigui wak kon por yuda fasilitá esaki. P’esei si bo sa di algu, ban pa traha

solushon’é. Por tuma kontakto via Facebook, +59995130101 òf

gwendell.mercelina@parlamento.cw.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype