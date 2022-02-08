MIRA MASKARADANAN KAI FOR DI KARANAN DI ESUNNAN KU UN TEMPU NOS A KONFIA
Michelangelo Martines
PARTIDO KEM TA UN PARTIDO BENDISHONA Y TA JAMA DIOS Y TUR NOS VOTADONAN DANKI PA E 1 ASIENTO KU NOS A LOGRA HANJA Y MAS AUN DANKI PA A PONE NOS DEN BANKINAN DI OPOSISHON PA POR SINTA Y MIRA MASKARADANAN KAI FOR DI KARANAN DI ESUNNAN KU UN TEMPU NOS A KONFIA Y ASTA KERE DENNAN, DIOS A SORI PA AWE NOS TA DEN E MIHO POSISHON KAMINDA NOS POR SINTA Y MIRA TUR E FAYONAN Y TRAISHONNAN KU TA TUMANDO LUGA, PA MAYAN KU DIOS KE ORA PARTIDO KEM ASUMI RESPONSABLIDAD DEN GOBIERNU, NOS NO KEMENTE E MESUN FAYONAN Y TRAISHONNAN KU NAN A BINI TA KOMETE KONTRA E PUEBLO DI KORSOU!!
PARTIDO KEM TA SIGI KERE DEN TRAHA KU HULANDA ABASE RESPEKT PA KU OTRO. LOKE SI PARTIDO KEM TA TOTALMENTE KONTRA DI DJE TA PA KEDA BAI RUDIA Y ROGA HULANDA PA HANJA SEN FIA KONTRA PAKETENAN DI MEDIDA Y ENTREGANDO MAS Y MAS NOS AUTONOMIA DEN MAN DI E HULANDES!!
Un tip pa Gabinette Pisas: TATEN BO NO SWING BO NO SA KUBO POR DAL E BALA DUS TUMA E KURASHI BISTI KARSON Y SWING, basta di skohe e kaminda mas fasil kual ta bati na porta di hulanda y pidi sen fia!!
NO LUBIDA, NOS MES POR!!
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