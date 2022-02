Kamer debatteert over rapport zelfdoding van een undercoveragent

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 8 februari over een rapport dat verscheen naar aanleiding van de zelfdoding van een undercoveragent. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) komt hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 17.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Rapport

Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) vroeg het debat aan. Aanleiding is een rapport over het functioneren van de Landelijke Eenheid (LE) van de politie dat gaat over de begeleiding van een undercoveragent die in april 2021 zelfmoord pleegde.

Onderzoekscommissie

Een speciale commissie onderzocht het overlijden van een medewerker van de Dienst Specialistische Ondersteuning (DSO) van de Landelijke Eenheid. Binnen de Landelijke Eenheid waren er drie zelfdodingen in de afgelopen drie jaar tijd. Volgens het rapport van de commissie schoot de politie ernstig tekort in de begeleiding van de agent, die als infiltrant werkte bij het team Werken Onder Dekmantel (WOD). Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus noemde het rapport ontluisterend. Volgens hem gaf het een duidelijk beeld van gebrek aan professionaliteit, rapportage, sturing en toezicht.

Grapperhaus stelde destijds dat de problemen bij de politie verschillende oorzaken hebben. Deze hangen samen met de vorming van de Nationale Politie en de forse uitbreiding van het takenpakket van de Landelijke Eenheid. Kamerleden gaan hier op dinsdag 8 februari met minister Yeşilgöz-Zegerius over in debat.

Volg het live

Het plenaire debat is vanaf 17.00 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Lees het rapport van de onderzoekscommissie over het functioneren van de Landelijke Eenheid van de politie.

Lees ook de brief die minister Yeşilgöz-Zegerius schreef aan de Kamer.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype