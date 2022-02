Parlamentario Rennox Calmes

Petishon pa reunion públiko. Min. Fin., parlamento a manda yamabu.

Minister di Finansa, siña respetá hende, nos kultura, demokrasia i nos konstitushon.

No tin espasio pa diktadura ni bende patria.

Partido Trabou pa Kòrsou TPK (TPK) pa algun tempu kaba a bin ta studia di aserka e pasonan i desishonnan di minister di finansa.

Ku e minister ta kobra impuesto ta di elogiá. Ku mester bini un sistema di impuesto nobo i mas transparente pa pueblo mira kiko e ta paga i kon ta usa su sèn, TPK ta totalmente di akuerdo. Pero den mes un rosea TPK ta na altura ku tin hendenan di edat ta paga impuesto ku ya nan a paga kaba o ku e montante no ta kuadra.

TPK, den un reunion públiko, a pidi minister di finansas pa bini ku e opshon pa laga un persona individual chèk esaki pa stòp habuzu kontra nos hendenan. Despues TPK a tuma nota kon e minister a bisa di no ta públika un lei ku parlamento a bai di akuerdo ku n’e. Pakolmo MFK mes a vota ‘pro’ pa e lei aki. Kon esaki por ta posibel den un pais demokrátiko? Un hende so ta disidí lokual e ke anto niun hende no por bis’e nada.

Mas aleu TPK a tuma nota di e forma arogante ku e minister aki ta trata ku prensa den su último rueda di prensa.

Tambe TPK a tuma nota kon e minister a kita hefe di inspekshon di impuesto i ‘Ontvanger’ i pone un hulandes oropeo responsabel te ora e buta un tim di maneho. Tambe TPK a tuma nota kon e minister aki a lastra i difamá un dama profeshonal den prensa (yu di un èks-minister) i awor ku a hib’e korte e ta bin purba rektifiká. Tambe TPK a tuma nota den un karta, fechá 24 yanüari 2022, dirigí na parlamento, ku a permit servisio di impuesto di BES (Hulanda) yuda hasi e ‘quickscan’ den servisio di impuesto di Kòrsou. Ta nèt lokual Hulanda semper tabata ke a logra. Awor nan sa tur kos di nos pais. E akto aki ta un akto di bende patria. Pakolmo kaminda ku a buta e hulandes oropeo, ta funshon konfiabel. A ‘screen’ e persona aki? Ta pa loko un hòmber so ta lanta kore ku tur hende i buta un hende so na dos funshon? Ta diktadura esaki. Kemen nos mes yunan di tera no por hasi e trabou aki mas. Ora no ke buta hulandes oropeo ta bisa ta diskriminashon. Awor ku a kita dos yu di tera i buta hulandes oropeo, awor si e no ta diskriminashon? E pregunta ta, ta ken e minister aki a bin pa sirbi? Hulanda, su mes o pueblo di Kòrsou?

Pa tur e kosnan ariba menshoná aki TPK a pidi un reunion públiko ku minister di finansas. Paso e minister aki mester bai kompronde ku e no ta dikta aki, anto ku e tin un doño di trabou ku ta kontrol’e ku yama parlamento di Kòrsou. E mester bin parlamento bin splika di su desishonnan pa ku ‘quickscan’, instituishon di tim di maneho, keda sin publiká lei ku parlamento a aprobá, karta ku a bai pa trahadonan di ‘Ontvanger’ kaminda ta pone un tal Wim na kabes i tambe e komunikado di prensa por medio di kua ta yama danki na hefe di inspekshon di impuesto.

Ku e reunion aki TPK ke manda un mensahe bon klá pa e minister ku su trabou ta di sirbi pueblo di Kòrsou i no gobièrnu hulandes. Paso ‘Coho’ no a wòrdu aprobá den parlamento.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku parlamentario i a la bes líder polítiko pa Trabou Pa Korsou TPK, sr. Rennox Calmes na 528-4858.

