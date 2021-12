Notifikashon di polis di djaluna 13 di desèmber te ku djabièrnè 17 di desèmber 2021/Politieberichten van maandag 13 december tot en met vrijdag 17 december 2021

Notifikashon di polis di djaluna 13 di desèmber te ku djabièrnè 17 di desèmber 2021

Kachónan ku ta kana lòs a ataka hòmber

Riba djárason 15 di desèmber sentral di polis a risibí notifikashon ku kachó a ataka i morde un hòmber di 86 aña na Lagun Hill. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko. A papia ku doño di e kachónan i e lo a aserka dòkter di bestia pa pasa e kachónan angua.

Kandela na Jato Bako

Alrededor di 12.30 or di mèrdia riba djamars 14 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kandela den besindario di Jato bako. Aki a resultá ku tabatin algun outo bieu na kandela. A konsehá habitantenan den besindario pa sera porta i bentana pa prevení molèster di formashon di huma. Brantwer a paga e kandela. No tabatin herido.

Ladronisia for di vehíkulo

Riba djamars 14 di desèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘Weber’s Joy’. Entre 11.30 or i 12.15 or deskonosínan a bai ku un iPhone 12 plùs, un iPhone 10 plùs i sèn kèsh for di den e outo miéntras e doñonan tabata sambuyá. E outo no tabata na lòk. E kaso ta bou di investigashon.

Dama alkansá pa outo na Sabadeco

Den oranan di mainta riba djaluna 13 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku outo a alkansá un dama na Sabadeco. Shofùr di un pikòp a deklará ku probablemente el a pega soño bou di stür dor di kua el a dal e dama ku tabata djòg. Personal di ambulans a asistí i trata e dama na e sitio mes.

A konstatá morto natural pa dama ku tabata pèrdí, Benjamina Neuman

Riba djamars 14 di desèmber, patólogo a konkluí outopsia riba e kurpa di Benjamina Neuman.

E dama tabata pèrdí pa 11 dia na momentu ku a bin topa kuné, morto den área di Bolivia. Mesora a konfiská e kurpa pa asina por a hasi outopsia.

E patólogo a deklará un morto natural ku probablemente lo a ser okashoná dor di desorientashon ku lo a kondusí na deshidratashon. E outopsia no ta duna niun indikashon pa investigashon mas aleu. Tampoko tin indikashon ku ta trata di violensia.

Molèster di vehíkulo den bario

Polisnan di bario a nota ku tin basta molèster kousa dor di vehíkulonan ta tuma lugá den barionan. En konekshon ku esaki paso a paso lo kuminsá ku kòntròl mas intensivo den barionan residensial. E barionan Nort Saliña, Hato, Nawati i Santa Barbara, ku ta kai bou di polis di bario Claudette Raphael, lo ta na turno promé.

E barionan Playa Pariba/ Playa Pabou i Centrumgebied (Eugene Granviel), Belnem, Punt Vierkant, Sabal Palm, La Palma, Tera Kòrá (Ronald Schleper), Rincon, Tras di Montaña, Sabadeco (Victoriano Statie), Amboina, Bario Mexico i Den Stashi (Lee Anthony) lo sigui despues.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 13 december tot en met vrijdag 17 december 2021

Loslopende honden vallen man aan

Op woensdag 15 december kwam een melding bij de meldkamer binnen over een 86-jarige man die was aangevallen en gebeten door loslopende honden in Lagun Hill. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De eigenaar van de honden werd aangesproken hierop en deze zou de dierenarts benaderen om de honden te laten inslapen.

Brand in Jato Bako

Omstreeks 12.30 uur op dinsdag 14 december kreeg de politiecentrale melding over brand in de omgeving van Jato Bako. Er bleken een aantal autowrakken in brand te staan. Bewoners in de omgeving werden gevraagd ramen en deuren te sluiten in verband met de rookvorming. De brandweer bluste de brand. Er raakte niemand gewond.

Diefstal vanaf voertuig

Op dinsdag 14 december werd aangifte gedaan van diefstal uit een auto die bij de duikplek ‘Weber’s Joy’ geparkeerd stond. Tussen 11.30 uur en 12.15 uur hebben onbekenden een zwarte iPhone 12 plus, een iPhone 10 plus en contant geld uit de auto meegenomen terwijl de eigenaren aan het duiken waren. De auto was niet op slot. De zaak wordt onderzocht.

Vrouw aangereden in Sabadeco Terrace

In de ochtenduren op maandag 13 december kreeg de politiecentrale melding over een aangereden vrouw in Sabadeco. De bestuurder van een pick-up verklaarde dat hij waarschijnlijk heel even in slaap was gevallen achter het stuur waardoor hij de hardlopende vrouw aanreed. De vrouw werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld.

Natuurlijke dood geconstateerd bij vermiste Benjamina Neuman

Op dinsdag 14 december concludeerde de patholoog na autopsie op het lichaam van Benjamina Neuman een natuurlijke dood.

Zij was 11 dagen vermist toen ze dood werd aangetroffen in de omgeving van Bolivia. Het lichaam werd direct in beslag genomen voor autopsie.

De patholoog heeft een natuurlijke dood geconstateerd waarbij de vrouw vermoedelijk door desoriëntatie uiteindelijk aan uitdroging om het leven is gekomen. De autopsie geeft geen aanleiding tot nader onderzoek. Er zijn geen indicaties die geweld impliceren.

Overlast motorvoertuigen in de wijk

De wijkagenten hebben opgemerkt dat er nogal veel overlast door motorvoertuigen is in woonwijken. Er zal stapsgewijs gestart worden met intensievere controles in de woonwijken. De wijken Nort Saliña, Hato, Nawati en Santa Barbara, die onder wijkagent Claudette Raphaela vallen, zullen als eerste aan de beurt zijn.

De wijken Playa Pariba/ Playa Pabou en het Centrumgebied (Eugene Granviel), Belnem, Punt Vierkant, Sabal Palm, La Palma, Tera Kòrá (Ronald Schleper), Rincon, Tras di Montaña, Sabadeco (Victoriano Statie), Amboina, Bario Mexico en Den Stashi (Lee Anthony) komen hierna aan bod.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

