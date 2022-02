Debat over aardgaswinning Groningen

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 9 februari vanaf 14.00 uur over de aardgaswinning in Groningen met staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Leden van de enquêtecommissie bekijken de schade in Middelstum tijdens een werkbezoek in juli 2021. Foto Jeroen van Kooten.

De staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief, heeft op 7 februari 2022 een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aardgaswinning in Groningen en de gevolgen daarvan voor de bewoners van het gebied. Hij beschrijft daarin dat hij tijdens zijn bezoeken aan het aardbevingsgebied van de afgelopen weken ‘zeer gemotiveerd’ is geraakt om voor alle bewoners de schadeafhandeling en versterkingsoperatie te realiseren. De staatssecretaris zet uiteen hoe hij dat de komende jaren wil invullen.

Uitgestoken hand

“Mijn inspanningsbelofte is geen resultaatgarantie”, zo besluit hij de brief, “Maar wel de uitgestoken hand om samen met bewoners, bouwers, bedrijven, uw Kamer, de medeoverheden en alle andere betrokkenen samen te werken aan praktische oplossingen voor alle mensen in het aardbevingsgebied.”

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2021 de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen geïnstalleerd. Deze commissie doet onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. De besloten voorgesprekken met getuigen en deskundigen zijn nu gaande. Naar verwachting vinden de openbare verhoren vanaf juni 2022 plaats. Begin 2023 zal de enquêtecommissie haar onderzoeksrapport aanbieden aan de Tweede Kamer.

Volg het live

U kunt het debat volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype