CRA: Restaurantsector geschokt. /  CRA: Sektor di restourant den shòk.

CRA: Restaurantsector geschokt.

De curaçao restaurant organisatie heeft met verbazing kennis genomen van de persconferentie van de overheid van afgelopen dinsdag waarbij Sandals de gelegenheid kreeg een presentatie te doen over hun zoektocht naar werknemers. Al meer dan 7 maanden probeert de CRA met de minister van SOAW mevrouw Larmonie in contact te komen om het grote arbeidstekort in de horecasector te adresseren. Diverse malen heeft de CRA alsook CHATA aangegeven dat tussen 2021 en 2023 minimaal 4000 werkkrachten nodig zijn in de hospitality sector. Dit vanwege de hotels die op de planning staan om in 2022 en 2023 open te gaan. Om maar te noemen naast Sandals, krijgen we straks ook Courtyard, uitbreiding van Corendon, Hotel Otrobanda en nog meer wat op de planning staat in deze sector. De CRA vindt het dan ook schokkend dat een commercieel bedrijf een platform als een (relato di dia) krijgt voor zijn werving. Het bedrijf is hierdoor bevoorrecht door de overheid, terwijl dit niet mogelijk is voor kleinere bedrijven of zelfs de CRA. Daarnaast lost het probleem zich hiermee niet op. Men krijgt een verschuiving, en hierdoor raken de kleinere bedrijven, restaurants, in de problemen daar deze niet kunnen concurreren met een resort die kapitaalkrachtig is en werknemer van de restaurants wegtrekt. Al maanden loopt de restaurantsector tegen een grootte arbeidskrapte aan en zijn er alleen in deze sector al maanden al meer dan 300 openstaande vacatures bij de leden van de CRA. De overheid heeft hier tot op heden niets mee gedaan. De CRA begrijpt terdege dat er een grote werkloosheid is maar het vinden van opgeleide werknemers is een groot probleem en een dagelijkse uitdaging in de restaurantbranche. Ook daarom wil de CRA graag met de minister in gesprek om te kijken naar de aansluitingen van onderwijs versus de behoefte van de arbeidsmarkt, het omscholen van personeel en het openen van vakscholen. De CRA vindt het dan ook onbegrijpelijk dat hier tot op heden geen gehoor aan is gegeven. De overheid heeft willens en wetens een commercieel bedrijf een werving laten verrichten via een zwaar medium en dat keurt de CRA af. Op een arbeidsmarkt die al zo veel problemen kent en die al zo krap is gaat dit voor alle andere restaurants grote gevolgen hebben. Daarnaast zal de overheid met flexibilisering moeten komen voor wat betreft de import van arbeidskrachten, welke natuurlijk gericht is op de hospitality markt.

Naast dit is de CRA tevens in gesprek met de vakbond HORECAF over dit probleem. In samenwerking met de HORECAF zal een jobfair georganiseerd worden op korte termijn, om te kunnen inventariseren wat er werkelijk is aan krachten die bereid zijn om in de horeca te werk willen gaan. Ook wordt er hard gewerkt om op korte termijn hiervoor (snel) trainingen te geven om zodoende personen die interesse hebben, maar geen ervaring, om te scholen voor deze sector.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Papiamentu:

CRA: Sektor di restourant den shòk.

E organisashon di restourant a keda sorpendí di haña sa di e rueda di prensa di gobièrnu, kaminda SANDALS tabatin e oportunidat di a presentá nan buska di trahadonan. Ya pa mas ku 7 luna kaba CRA a purba di haña kontakto ku Minister di SOAW, Sra. Larmonie, pa atende e falta di trahadó den e sektor di Horeca. Na diferente okashon CRA a aserka CHATA tambe pa splika ku entre 2021 pa 2023, mester di un mínimo di 4000 trahadó den e sektor di hospitalidat. Esaki ta pa motibu di hotèlnan ku ta pará pa habri nan portanan 2022 i 2023. Djis pa menshoná algun aparte di Sandals, lo tin Courtyard, ekstenshon di Corendon, Hotel Otrobanda i algun mas ku ta den planifíkashon den e sektor aki. CRA a keda asombra tambe di sa ku un empresa komersial a haña plataforma pa nan reklutamentu.E empresa aki a keda privíligia pa gobiernu, mientras ku esaki si no ta posibel pa empresanan chikí i asta CRA. Ademas e problema no tin solushoná. Nos a keda haña kambio di fecha, ku konsekuensha ku e empresanan chikí, restourantnan, a haña nn ku e problema ku nan no por ta konkurensha mas pa un resort, ku pa motibu di su kapital, por tuma tur e trahadó kapasitá. Pa lunanan largu e sektor di restourant tin nesesidat grandi di trahadó i den e sektor aki tin mas ku 300 kupo di trabou serka e miembronan di CRA so. Te ku awor gobiernu no a hasi nada na esaki. CRA ta kompromde ku tin hopi desempleo, pero pa buska trahadó ta un problema grandi den e sektor di restourant. Pa e motibu aki CRA ke un reunion ku e Minister, pa por yega na un akuerdo entr e skolnan tambe pa por tin un liña pa ku e nesesidat di empleo, kurso pa trahadónan i pa habri skol di fishi. CRA no ta kompronde e ora ei dikon no tin ohído pa esaki. Gobiernu, sabiendo i boluntariamente a un empresa komersial hasi nan reklutamentu via di un media grandi i esaki CRA no ta aprobá. Den un merkado di trabou ku ya tin basta problema kaba i ku tin hopi nesesidat, lo tin konsekuenshanan grandi pa ku restourantnan. Banda di esaki gobiernu lo tin ku bin ku fleksibilidat pa por buska trahadó for di eksterior, dimes ku ta dirigí den hospitalidat.

Tambe CRA tabatin reunion ku sindikato HORECAF tokante e problema aki. Konhunto ku HORECAF lo organisá un feria di trabou den korto termino, pa por invetarisá kuantu trahadó tin ku ta dispuesto pa tra den horeka. Tambe ta trahando duru pa por bin den korto termino ku kursonan pa personanan ku ke traha pero no tin e eksperensia i tòg preparanan pa traha den e sektor aki.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype