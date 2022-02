Premier Evelyn Wever – Croes:

GOBIERNO PRONTO LO PROPONE MODELONAN ALTERNATIVO DI RECORTE NA EMPLEADONAN PUBLICO Y SEMI PUBLICO

ORANJESTAD – Den e dianan aki gobierno ta finalisando modelonan alternativo cu kier ofrece na empleadonan publico y semi publico. Unabes CAFT duna aprobacion na e tres modelonan aki, gobierno lo presenta esakinan na sindicatonan y empladonan publico y semi publico, cu despues lo por scoge cua opcion ta traha mihor pa nan. Te ora cu haya salario completo bek.

Kico kiermen cu esaki?

Manera cu ta conoci empleadonan publico y semi publico ta entregando 12,6% di nan entrada desde 1 mei 2020 na momento cu e pandemia a bati na nos porta. Recientemente, gobierno di Aruba a pidi Hulanda pa e aña aki (2022), cuminsa cu e proceso pa ‘bouw af’ e recorte ey. Pues pa haci e recorte mas chikito te cu e ta bira 0 y tur hende ta haya nan salario completo bek. Despues di e Rijksministerraad cu a tuma luga siman pasa, Prome Minister Wever – Croes a anuncia cu e peticion aki di Aruba a wordo nenga door di Hulanda, pero cu nan ta dispuesto pa sigui papia. Prome Minister a expresa cu lo haci uzo di e oportunidad aki otro siman ora Secretario di Estado Alexandra van Huffelen ta na Aruba. Mester bisa cu durante Rijskministerraad a wordo bisa cu Aruba ta permiti pa desaroya otro tipo di modelo, modelonan alternativo, cual gobierno ta bezig cu ne.

Tres modelonan alternativo

Premier Wever – Croes a duna di conoce cu a traha riba tres modelo cual a presenta na CAFT, pa nan por bisa nos si ta duna nan aprobacion na esaki.

(1) E prome modelo ta un modelo cu ta keda igual manera cu e situacion ta aworaki. (2) E di dos modelo ta encera cu e ambtenaar ta entrega 11.5 dia di vakantie of ATV y a cambio, no ta corta mas e 5% di su salario. Pues tur luna e ta bay cu mas placa cas pero e ta entrega 11.5 dia pa esaki. (3) E di tres modelo ta unpoco diferente, e ambtenaar ta keda cu su salario completo. No ta corta e 5%, e ta sigui entrega mitar di su vakantie uitkering pero ta entrega reparatietoeslag di augustus y najaarstoeslag di november completo y entrega 2 dia di vakantie.

‘E tres modelonan ki ta trahando riba nan y e idea ta pa presenta esaki na tur empleado publico y semi publico pa nan mes por haci nan escogencia.’ Talbes un ambtenaar ta bisa cu e kier pa e recorte keda manera cu e ta, eorey e ta scoge opcion 1. Un otro porta ta pensa cu mas placa mensual den su man ta importante y ta entrega e dianan di vakantie, eorey e por scoge pa modelo number 2. E modelo number 3 ta un combinacion di e otro dosnan caminda cu ta bisa e placa ta importante tur luna, eorey a cambio ta entrega e premie cu mester haya na augustus y november, completo y ta entrega riba dje 2 dia di vakantie y tur luna ta haya 5% mas di salario.

Prome Minister a indica cu asina cu haya contesta di CAFT lo bolbe na mesa cu sindicatonan, pa presenta e modelonan y asina sindicatonan por presenta esaki na nan miembronan. ‘Tin sindicato cu a indica den prome instante cu nan no ta interesa den esaki, talbes ora nan mire mihor elabora, nan tin mas interes. Tambe tin otro sindicato cu a expresa cu nan ta hopi interesa. Sinembargo locual cu realmente ta importante, ta kico e trahado ta pensa. Paso ta e trahado su placa, su salario y su dianan di vakantie’, Prome Minister a agrega.

Importante pa reflexiona riba e trato y respet pa otro

Prome Minister Wever – Croes a expresa di ta haye sumamente lamentablemente pa mira discusionnan den medionan social, riba e tema aki entre sindicato y Gobierno cual a polarisa nos comunidad. Hopi expresion, palabranan di critica y ofensa a wordo lansa riba nos empleadonan publico. Especialmente nos grupo di maestro/a y docentenan. Pesey kier a haci e apelacion aki na comunidad:

‘Mi ta kere e ta importante pa nos para keto unrato y realisa e trabou importante cu nos empleadonan publico ta haciendo, especialmente nos docentenan. Mama y tata di famia cu ta lanta tur mainta bay scol pa educa y duna enseñansa na nos yiunan. Pa yuda nos yiunan pa nan por ta un mihor version di nan mes. Nos docentenan, maestronan y nos maestronan ta duna alma y cuerpo pa nos yiunan y semper nan a hacie na un forma cu nos tabata hopi orguyoso di nan. Den e dianan aki, ban mustra nos aprecio na nos docentenan, nos maestronan y maestranan. Nan ta bringando pa un derecho cu nan tin y tur hende tin dereho pa bringa pa su derecho.’ Prome Minister a sigui expresa cu na e momentonan aki, si nos mustra mas comprension y mas empatia, ta sigur cu lo yega mas leu.

Gobierno ta compronde preocupacion di mayornan tambe tocante kico lo bay pasa cu e yiunan si orario di scol bira menos y si docentenan no bay traha. Sinembargo, polarisa, falta respet, critica, zundra, expresa odio, expresa frustracion no ta bay yuda ningun hende.

‘Laga nos respeta otro, laga nos respeta e posicion di docentenan, maestra y maestronan cu ta luchando pa un derecho cu nan tin. Laga nos mustra tambe respet pa e posicion di mayornan y bienestar di nan yiunan. Laga nos mustra respet na nos sindicalistanan cu ta haciendo loke nan tincu haci pa nan miembronan y ban mustra respet pa gobierno cu tincu percura pa interes general di nos tur.’

Concluyendo Prome Minister a expresa y recorda un y tur cu na e momentonan aki Aruba ta den etapa di recuperacion. Aruba a pasa den temporadanan hopi dificil. Omicron a dal nos mas duro cu tabata pensa. Aruba mester di nos tur na e momentonan aki pa nos reconstrui, fortifica nos economia y pa asina nos hiba nos Pais dilanti. Aruba ta conta cubo!

