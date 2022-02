UNSEBAKO ta desaprobá e forma kon gobièrnu ta trata sentronan di bario.

Fundashon UNSEBAKO (e union di sentronan di bario di Kòrsou) ta desaprobá kompletamente e forma ku gobièrnu di Kòrsou ta trata ku sentronan di bario.

UNSEBAKO ta karga konosementu di e echo ku aktualmente tin por lo menos 2 sentro di bario ku ta afiliá na UNSEBAKO di kual nan respektivo direktivanan ta risibiendo un trato totalmente for di òrdu na man di funshonarionan di SOAW i Sefba i posiblemente ku bendishon di minister di SOAW sra, mr, Ruthmilda Larmonie – Cicilia.

E situashon ta ku direktivanan legítimo di e sentronan di bario en kuestion a hasi petishon pa hasi reparashon na /remodelá/drecha e edifisio di nan sentro. Na sierto momento e direktiva ta keda aserká pa funshonario di SOAW ku e informashon ku tur kos ta kla pa e edifisio keda drechá c.q. remodelá i ta pidi pa hasi e edifisio bashí i entregá e yabi di e edifisio i ta hasi palabrashon ku e yabinan lo keda entregá bèk na e direktiva asina kaba ku e trabounan na e edifisio. Den un di e kasonan hasta a menshoná ku e durashon di e trabounan lo no surpasá 140 dia.

Na lugá di hasi entregá di e yabinan bèk serka e respektivo direktivanan, SOAW ta ninga di entregá e yabinan i purba start un diskushon riba ken ta doño di e edifisio. Un diskushon ku no tin ningun relevansia i peor ainda, at all no ta al kaso. SOAW ta bon na altura ta kua fundashon ta “beheer” e edifisionan aki i tambe ken ta esnan ku ta forma e direktivanan legítimo di tal fundashonnan. UNSEBAKO a spera ku minister di SOAW lo a pone òrdu i instruí su funshonarionan pa koregí nan komportashon.

UNSEBAKO ta desaprobá e tipo di manipulashonnan aki kontra di boluntarionan ku ta forma parti di direktivanan di sentronan di bario.

Loke ta konta den e kasonan aki ta: “PACTA SUNT SERVANDA”. Si yega na un palabrashon MESTER kumpli ku tal palabrashon. Esei ta konta pa gobièrnu tambe i desde luego pa tur instansianan/organisashonnan di gobièrnu.

Ekspreshonnan di aparente impedimentu di sierto gruponan pa hasi uso di sentro di bario ta simplemente un mentira pa sirbi e meta pa manipulá. Tur grupo, tur organisashon semper por a hasi uso di tur sentro di bario. E fundashon ku ta enkargá ku e edifisio di e sentro di bario ta manehá e totalidat. Kos mester bai na òrdu si. Kada sentro di bario tin su reglanan “in place” pa ku uso di e sentro.

Un posibel intenshon di minister Larmonie-Cicilia pa introdusí un maneho nobo pa ku sentronan di bario, tampoko por ta motibu pa keda sin entregá e yabi di e sentro bèk na e fundashon kaminda ela bai tuma e yabi. Fundashon sentro di bario Brievengat ta un fundashon ku ya pa dekadanan ta manehá e sentro di bario. Minister por kumpli ku e palabrashon i entregá e yabi i despues introdusí su maneho nobo, si e ta deseá esei.



Fundashon sentro di bario Brievengat i Fundashon sentro di bario Gibraltar ta siudadanonan den un estado di derechi ku yama Kòrsou. No ta akseptabel ku nos gobièrnu sin mas ta kita òf limitá nan derechi, komo sifuera ta den un pais totalitario nos ta bibando.



UNSEBAKO pues ta urgi minister di SOAW pa intervení den e situashon penoso aki ku su ministerio ta hinka sentronan di bario afiliá na UNSEBAKO aden i pa perkurá pa e fundashonnan en kuestion haña e rèspèt ku nan ta meresé dor di instruí e funshonarionan en kuestion pa entregá e direktivanan e yabinan di nan edifisio bèk di manera ku nan por kontinuá ku e trabou noble na interes di tantu e bario en partikular komo Kòrsou en general.

Por lo demas UNSEBAKO ta spera ku señora minister lo haña un modus pa sentronan risibí di berdat e sosten nesesario serka instansianan di gobièrnu.

Na nòmber di UNSEBAKO,

O.J. Cijntje, presidente N.G. Girigorie, sekretario

